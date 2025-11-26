Сезон-2025/2026 стане останнім в ігровій кар'єрі іменитого вінгера, про що він оголосив раніше. 24 Канал підготував добірку дитячих ретро-фото зірки вітчизняного спорту.

Читайте також Жеребкування ЧС-2026: де опинилася збірна України та які суперники чекають

Як у дитинстві виглядав Ярмоленко?

Андрій народився 23 жовтня 1989 року в Санкт-Петербургу. Його батьки родом із села Смолянка Чернігівської області.

Після весілля мати футболіста поїхала працювати до Росії, де до неї приєднався й чоловік. Проте вже за три роки родина повернулася до Чернігова, де придбала будинок.

Саме там усе дитинство та юність провів майбутній лідер збірної України. За спогадами матері, він приблизно з чотирьох років почав захоплюватися футболом і не відпускав від себе м'яч.



Андрій з батьками та молодшою сестрою Наталею / Фото з сімейного архіву

А тренуватися Ярмоленко почав у сім років. Родина жила поряд зі спортивною школою й тато з донькою та сином прийшли на стадіон "Юність" пограти.

Там їх побачив тренер, якому сподобалось, як діє з м'ячем хлопчина. Він відзначив, що Андрій лівоногий, зробив помітку у блокноті та згодом його забрали в команду.

Ярмоленко швидко почав прогресувати та здобував чимало індивідуальних нагород. У сьомому класі він спробував свої сили в київському Динамо, але не витримав конкуренції та повернувся в Чернігів.

Як розповідав тренер футболіста Віктор Лазаренко, 13-річний Андрій дуже тяжко переживав ту невдачу. Проте, на щастя, зміг зробити висновки та не опустив руки.

Ми з ним дуже багато працювали. Були часи, коли від нього багато хто відвернувся, а я продовжував його вести. Він повернувся з Києва в такому стані, що було складно його відновити. Але вдалось,

– розповів спеціаліст.



Ярмоленко в юності / Фото з сімейного архіву

Згодом саме він посприяв появі майбутнього динамівця в складі місцевої Десни, де Ярмоленко й почав професійну кар'єру. У 16-річному віці юний футболіст виступав за фарм-клуб у чемпіонаті області за добрянське Полісся.

Він грав переважно на позиції центрального нападника й уже 8 жовтня 2006 року незадовго до свого 17-річчя дебютував за Десну. Андрій вийшов на поле після перерви в матчі Першої ліги проти сумського Спартака та провів дебют мрії – став автором єдиного гола, забивши його ударом у падінні через себе.

Надовго він не затримався у клубі рідного міста. Вже через декілька місяців після першої гри на професійному рівні його підписало Динамо, де Андрій почав виступати за другу команду киян.

Загалом Ярмоленко зіграв лише дев'ять матчів у складі Десни. У них він відзначився трьома голами.



Колишній президент Десни й Андрій Ярмоленко після матчу / Фото з архіву Івана Чауса

За Динамо-2 Андрій провів півтора сезону. Саме в цей період він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Інною

У пари дуже весела історія знайомства, яка відбулась під час однієї з дискотек на березі Дніпра. Туди дівчина прийшла відпочити разом із подругами, а Андрій з одноклубниками святкував завершення сезону.



Ярмоленко на початку кар'єри в Динамо / Фото з соцмереж київського клубу

Тоді ще нікому невідомий футболіст запросив красуню на танець. Відтоді все й закрутилось, але був один нюанс – гравець не хотів злякати Інну, яка йому подобалась, тому збрехав про свій справжній вік. Андрій сказав, що йому вже виповнилось 20 років, хоча було лише 17, а його обраниці – 19.

Коли я закінчувала третій курс, він зізнався, що у нього завтра у школі випускний,

– пригадувала Інна.



Андрій з Інною на початку відносин / Фото з інстаграму обраниці футболіста

Але ця свідома брехня не поставила крапку на їх стосунках. У жовтні 2011 року пара офіційно узаконила свої стосунки та створила нову родину.

Того ж року подружжя відіграло розкішне весілля, куди Андрій запросив чимало відомих футболістів. Святкова подія відбулась після закінчення футбольного сезону.



Весілля Андрія та Інни / Фото з соцмереж футболіста

Після цього в пари народилися три сини, а Андрій з перспективного футболіста перетворився на справжню легенду. Дуже хочеться, щоб він зміг завершити кар'єру на позитивній ноті й можливо навіть став найкращим бомбардиром збірної України на чемпіонаті світу-2026. Наразі його від рекорду Андрія Шевченка відділяє лише два голи.

Що відомо про футбольну спадщину Ярмоленка?