Сезон-2025/2026 станет последним в игровой карьере именитого вингера, о чем он объявил ранее. 24 Канал подготовил подборку детских ретро-фото звезды отечественного спорта.
Как в детстве выглядел Ярмоленко?
Андрей родился 23 октября 1989 года в Санкт-Петербурге. Его родители родом из села Смолянка Черниговской области.
После свадьбы мать футболиста уехала работать в Россию, где к ней присоединился и муж. Однако уже через три года семья вернулась в Чернигов, где приобрела дом.
Именно там все детство и юность провел будущий лидер сборной Украины. По воспоминаниям матери, он примерно с четырех лет начал увлекаться футболом и не отпускал от себя мяч.
Андрей с родителями и младшей сестрой Натальей / Фото из семейного архива
А тренироваться Ярмоленко начал в семь лет. Семья жила рядом со спортивной школой и папа с дочкой и сыном пришли на стадион "Юность" поиграть.
Там их увидел тренер, которому понравилось, как действует с мячом парень. Он отметил, что Андрей левоногий, сделал пометку в блокноте и впоследствии его забрали в команду.
Ярмоленко быстро начал прогрессировать и завоевал немало индивидуальных наград. В седьмом классе он попробовал свои силы в киевском Динамо, но не выдержал конкуренции и вернулся в Чернигов.
Как рассказывал тренер футболиста Виктор Лазаренко, 13-летний Андрей очень тяжело переживал ту неудачу. Однако, к счастью, смог сделать выводы и не опустил руки.
Мы с ним очень много работали. Были времена, когда от него многие отвернулись, а я продолжал его вести. Он вернулся из Киева в таком состоянии, что было сложно его восстановить. Но удалось,
– рассказал специалист.
Ярмоленко в юности / Фото из семейного архива
Впоследствии именно он поспособствовал появлению будущего динамовца в составе местной Десны, где Ярмоленко и начал профессиональную карьеру. В 16-летнем возрасте юный футболист выступал за фарм-клуб в чемпионате области за добрянское Полесье.
Он играл преимущественно на позиции центрального нападающего и уже 8 октября 2006 года незадолго до своего 17-летия дебютировал за Десну. Андрей вышел на поле после перерыва в матче Первой лиги против сумского Спартака и провел дебют мечты – стал автором единственного гола, забив его ударом в падении через себя.
Надолго он не задержался в клубе родного города. Уже через несколько месяцев после первой игры на профессиональном уровне его подписало Динамо, где Андрей начал выступать за вторую команду киевлян.
В общем Ярмоленко сыграл всего девять матчей в составе Десны. В них он отметился тремя голами.
Бывший президент Десны и Андрей Ярмоленко после матча / Фото из архива Ивана Чауса
За Динамо-2 Андрей провел полтора сезона. Именно в этот период он познакомился со своей будущей женой Инной
У пары очень веселая история знакомства, которая состоялась во время одной из дискотек на берегу Днепра. Туда девушка пришла отдохнуть вместе с подругами, а Андрей с одноклубниками праздновал завершение сезона.
Ярмоленко в начале карьеры в Динамо / Фото из соцсетей киевского клуба
Тогда еще никому неизвестный футболист пригласил красавицу на танец. С тех пор все и закрутилось, но был один нюанс – игрок не хотел испугать Инну, которая ему нравилась, поэтому солгал о своем настоящем возрасте. Андрей сказал, что ему уже исполнилось 20 лет, хотя было всего 17, а его избраннице – 19.
Когда я заканчивала третий курс, он признался, что у него завтра в школе выпускной,
– вспоминала Инна.
Андрей с Инной в начале отношений / Фото из инстаграма избранницы футболиста
Но эта сознательная ложь не поставила точку на их отношениях. В октябре 2011 года пара официально узаконила свои отношения и создала новую семью.
В том же году супруги сыграли роскошную свадьбу, куда Андрей пригласил немало известных футболистов. Праздничное событие состоялось после окончания футбольного сезона.
Свадьба Андрея и Инны / Фото из соцсетей футболиста
После этого у пары родились три сына, а Андрей из перспективного футболиста превратился в настоящую легенду. Очень хочется, чтобы он смог завершить карьеру на позитивной ноте и возможно даже стал лучшим бомбардиром сборной Украины на чемпионате мира-2026. Сейчас его от рекорда Андрея Шевченка отделяет всего два гола.
Что известно о футбольном наследии Ярмоленка?
Большую часть карьеры провел в составе Динамо. Сыграл за киевлян 410 матчей, в которых забил, в которых забил 160 голов. По этим показателям занимает пятое и третье места в истории "бело-синих" (данные Transfermarkt).
Также выступал за Десну, дортмундскую Боруссию, Вест Хэм и Аль-Айн.
На протяжении карьеры добыл девять трофеев в составе Динамо.
Является вторым бомбардиром в истории сборной Украины, за которую провел 125 матчей. В них он забил 46 мячей, а рекордсмен Андрей Шевченко – 48.