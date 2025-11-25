Пока же известны только 42 команды-участницы турнира. Еще 22 сборные в плей-офф будут претендовать на шесть оставшихся путевок,. Между тем, стали известны корзины при жеребьевке групповой стадии ЧМ, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ФИФА.
В какой корзине Украина?
В каждой из них будет по 12 команд. В первую корзину автоматически попали страны-хозяйки чемпионата мира США, Канада и Мексика, а также девять лучших сборных согласно рейтингу ФИФА.
Так же сформированы вторая и третья корзины, а также часть четвертой. Все шесть сборных, что будут проходить через плей-офф, автоматически будут жеребиться из четвертой корзины.
Состав корзин на жеребьевку:
|
ПЕРВАЯ КОРЗИНА
|
ВТОРАЯ КОРЗИНА
|
ТРЕТЬЯ КОРЗИНА
|
ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА
|
США
|
Хорватия
|
Норвегия
|
Иордания
Поэтому сборная Украины также будет в четвертой корзине. Наша команда прошла в раунд плей-офф квалификации, где будет вынуждена проходить двух оппонентов для попадания на Мундиаль.
Какова процедура жеребьевки?
Жеребьевка состоится 5 декабря этого года в Вашингтоне. Таким образом, сборная Украины узнает потенциальных соперников по группе еще до выхода на Мундиаль.
Если же наша команда не выйдет на ЧМ, в эту группу попадет победитель нашей сетки (Швеция, Польша или Албания). Главным ограничением при жеребьевке будет невозможность попасть в одну группу представителям из одной конфедерации.
Но это правило не касается Европы, ведь от УЕФА будет 16 путевок. Поэтому в четырех группах будет по две европейские сборные, тогда как еще в восьми – по одной.
Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?
- Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф, где 16 сборных разыграют четыре путевки на Мундиаль от Европы. Украине нужно будет победить двух соперников для решения задачи.
- В полуфинале стыковых матчей "сине-желтые" сыграют против Швеции. Игра пройдет 26 марта номинально на поле нашей команды. Однако из-за военного положения Украина не сможет принять оппонента на своей территории.
- В случае прохода шведов в финале плей-офф наша сборная будет биться за путевку на Мундиаль против победителя пары Польша – Албания. Эта игра должна состояться 31 марта также номинально "дома".
- Согласно статистическому порталу Football Meets Data, сборная Украины имеет 42% шансов на попадание на ЧМ. Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.