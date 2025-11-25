Пока же известны только 42 команды-участницы турнира. Еще 22 сборные в плей-офф будут претендовать на шесть оставшихся путевок,. Между тем, стали известны корзины при жеребьевке групповой стадии ЧМ, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ФИФА.

В какой корзине Украина?

В каждой из них будет по 12 команд. В первую корзину автоматически попали страны-хозяйки чемпионата мира США, Канада и Мексика, а также девять лучших сборных согласно рейтингу ФИФА.

Так же сформированы вторая и третья корзины, а также часть четвертой. Все шесть сборных, что будут проходить через плей-офф, автоматически будут жеребиться из четвертой корзины.

Состав корзин на жеребьевку:

ПЕРВАЯ КОРЗИНА ВТОРАЯ КОРЗИНА ТРЕТЬЯ КОРЗИНА ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА США

Канада

Мексика

Испания

Аргентина

Франция

Англия

Бразилия

Португалия

Нидерланды

Бельгия

Германия Хорватия

Марокко

Колумбия

Уругвай

Швейцария

Япония

Сенегал

Иран

Южная Корея

Эквадор

Австрия

Австралия Норвегия

Панама

Египет

Алжир

Шотландия

Парагвай

Тунис

Кот-д'Ивуар

Узбекистан

Катар

Саудовская Аравия

ЮАР Иордания

Кабо-Верде

Гана

Кюрасао

Гаити

Новая Зеландия



6 победителей плей-офф

Поэтому сборная Украины также будет в четвертой корзине. Наша команда прошла в раунд плей-офф квалификации, где будет вынуждена проходить двух оппонентов для попадания на Мундиаль.

Какова процедура жеребьевки?

Жеребьевка состоится 5 декабря этого года в Вашингтоне. Таким образом, сборная Украины узнает потенциальных соперников по группе еще до выхода на Мундиаль.

Если же наша команда не выйдет на ЧМ, в эту группу попадет победитель нашей сетки (Швеция, Польша или Албания). Главным ограничением при жеребьевке будет невозможность попасть в одну группу представителям из одной конфедерации.

Но это правило не касается Европы, ведь от УЕФА будет 16 путевок. Поэтому в четырех группах будет по две европейские сборные, тогда как еще в восьми – по одной.

Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?