Если украинская сборная пройдет шведов, то выйдет на победителя пары Польша – Албания. Sport.ua сообщило, где команда Сергея Реброва может сыграть "домашний" поединок плей-офф отбора на Мундиаль, передает 24 Канал.
Где сборная Украины может сыграть в плей-офф отбора ЧМ-2026?
Украинская команда рассматривает для домашнего матча испанскую Мурсию, где уже побеждала сборную Бельгии в Лиге наций (3:1). Речь идет не только о полуфинале против Швеции, но и возможный финал плей-офф.
Также не исключаются варианты с Германией и даже Молдовой. Финальное решение по выбору места проведения принимать главный тренер "сине-желтых".
Ранее сообщалось, что Украина может сыграть в плей-офф в Польше. Пьотр Волосик уверяет, что даже в случае встречи со сборной Польши подопечные Реброва "принимать" соперника именно в этой стране.
Ребров в комментарии УПЛ ТВ прокомментировал возможные матчи сборной в Польше. Наставник украинской команды считает, ненормальным принимать сборную Польши на их же поле.
"Думаю, 100%, если мы пройдем шведов, мы не будем играть против поляков в Польше. Это не нормально. Вчера мы только узнали соперников. Сейчас мы выбираем", – заявил тренер "сине-желтых".
Что известно об Украине в плей-офф отбора ЧМ-2026?
Полуфинал против Швеции состоится 26 марта 2026 года. А вот вероятный финал запланирован на 31 марта. Команде Реброва нужно одержать победы в обоих матчах, чтобы выйти на Мундиаль.
Напомним, что в групповом раунде отбора "сине-желтые" заняли второе место в квартете D (10 баллов), которую выиграла сборная Франции.
Президент УАФ Андрей Шевченко оценил жеребьевку для сборной Украины.
Отметим, что Украина пять раз пыталась выйти через плей-офф на ЧМ. Но ни разу "сине-желтые" не прошли успешно эту стадию квалификации.
Впервые и в последний раз наша сборная играла на ЧМ в 2006 году, когда команда Олега Блохина в четвертьфинале вылетела от Италии (0:3).