В ночь на 28 ноября Дениса задержали работники РТЦК Печерского района города Киева. Задержание проходило с применением физической силы, сообщает 24 Канал со ссылкой на СНІДАНОК ХИМЕРИ.

Где сейчас Денис Гармаш?

Футболист провел ночь в РТЦК, а позже, согласно информации источника, ему было предложено получить возможность выйти. Взятка должна была составить 25 тысяч долларов.

В конце концов Денис отклонил это предложение, поэтому на данный момент он продолжает находиться в Печерском РТЦК. Информацию о задержании Гармаша подтвердил Киевский городской ТЦК и СП, но опроверг теорию о взятке и применении силы.

Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва он не имел. После прохождения ВВК и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих от него не поступало,

– говорится в заявлении Киевского городского ТЦК и СП.

На данный момент Денис является игроком команды Лесное из Второй лиги. В ноябре клуб столкнулся с финансовыми проблемами и сейчас близок к отстранению от соревнований из-за неявки на два матча.