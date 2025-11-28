Участие в жеребьевке Кубка Украины приняло 8 команд. В четвертьфинальной стадии не будет действующего обладателя Кубка Украины донецкого Шахтера, который в 1/8 финала вылетел в "Классическом" от киевского Динамо, информирует 24 Канал.
Кто сыграет в 1/4 финала Кубка Украины и результаты жеребьевки?
Все участники четвертьфинала Кубка Украины: Чернигов, Буковина, Локомотив, ЛНЗ, Ингулец, Динамо, Металлист 1925 и Феникс-Мариуполь.
Интересно, что в этот раунд пробились только три клуба из Украинской Премьер-лиги. Также на этой стадии присутствует представитель Второй лиги Локомотив.
Результаты жеребьевки 1/4 финала:
- Металлист 1925 – Локомотив
- Чернигов – Феникс-Мариуполь
- ЛНЗ – Буковина
- Динамо – Ингулец
Отметим, что в этом раунде Кубка Динамо сыграет уже без Александра Шовковского. 27 ноября на официальном сайте киевлян появилось заявление об увольнении наставника с должности главного тренера команды. Сейчас коллективом будет руководить Игорь Костюк, коуч юношей U-19.
Какие главные сенсации были в 1/8 финала?
Уже на этой стадии болельщики увидели украинское "Классическое", в котором Динамо выбило Шахтер. "Горняки" не смогут защитить титул, который завоевали в прошлом сезоне 2024 – 2025.
Олег Дулуб, который ранее работал тренером в УПЛ, в комментарии Украинскому футболу объяснил, благодаря чему киевляне переиграли дончан. Он выделил треугольных игроков в центре поля Бражко – Пихаленок – Буяльский.
В 1/8 финала сказка второлигового киевского Локомотива продолжилась.
В этой стадии прекратили борьбу два клуба УПЛ. Кроме Шахтера вылетел Рух.