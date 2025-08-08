8 августа стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу 2025-2026. Участие в нем примут аж 68 команд, в том числе представители областных турниров и любительского футбола, сообщает 24 Канал.

Кто будет играть в Кубке Украины?

С квалификационного раунда начнут свой путь 16 победителей региональных кубков. Они разобьются на 8 пар, по результатам который триумфаторы выйдут в 1/32 финала.

Там они присоединятся к любителям, представителей Первой и Второй лиг, а также 12-ти клубов УПЛ. Исключением являются участники еврокубков. Динамо, Шахтер, Александрия и Полесье начнут с 1/16 финала.

Интересным нововведением турнира является слепой жребий на каждом из этапов, а также отсутствие экстратаймов. В случае ничьей команды сразу перейдут к пробитию пенальти.

Финал Кубка Украины пройдет 20 мая 2026 года. При этом победитель соревнования получит обновленный трофей, который УАФ представит весной следующего года. Вашему вниманию – расписание матчей и результаты Кубка Украины 2025-2026:

Квалификационный раунд

8 августа, 12:30. Iron – Новоукраинка 5:1
8 августа, 18:00. Легия – Полесье Ставки
9 августа, 13:00. Горняк Новояворовск – Нефтяник-Долина
9 августа, 13:00. Карбон – Пальмира
9 августа, 13:00. Олимпия Савинцы – Nika SMK
9 августа, 16:00. Коростень/Агро-Нива – Луцксантехмонтаж-536
10 августа, 13:00. Фазенда – Медея-Невицкий Замок
10 августа, 13:00. Колос Полонное – Агрон

1/32 финала

С этой стадии свой путь начнут следующие клубы:

  • Кривбасс
  • Карпаты
  • Заря
  • Рух
  • Колос
  • Верес
  • Оболонь
  • ЛНЗ
  • Эпицентр
  • Полтава
  • Металлист 1925
  • Кудривка
  • Ворскла
  • Левый Берег
  • Ингулец
  • Черноморец
  • Металлист
  • Металлург Запорожье
  • Прикарпатье
  • Виктория
  • ЮКСА
  • Пробой
  • Подолье
  • Буковина
  • Нива Тернополь
  • Агробизнес
  • Чернигов
  • Феникс-Мариуполь
  • Нива Винница
  • Скала
  • Локомотив
  • Чайка
  • Реал Фарма
  • Атлет
  • Диназ
  • Ужгород
  • Лесное
  • Горняк-Спорт
  • Куликов-Белка
  • Тростянец
  • Ребел
  • Ольховцы
  • Пенуэл
  • Маяк
  • Агротех
  • Денгофф
  • Кормил

1/16 финала

С этой стадии свой путь начнут следующие клубы:

  • Динамо
  • Александрия
  • Шахтер
  • Полесье