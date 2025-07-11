Уже 1 августа стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025-2026. Также уже в следующем месяце возьмет старт и Кубок Украины по футболу, который пройдет в обновленном формате, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Что нового в Кубке Украины?

Украинская ассоциация футбола решила обновить формат розыгрыша турнира. Соревнования начнется 9-10 августа с матчей квалификации Кубка. В них сыграют победители региональных кубков:

Агрон

Атлетик

Горняк

Карбон

Колос

Агро-Нива

Легия

Луцксантехмонтаж

Медея

ФК МФК Металрг

Ника СМК

Новоукраинка

Олимпия

Полесье Ставки

Фазенда

Восемь победителей пар пройдут в 1/32 финала. Там они присоединятся к четырем любительским командам и 44-х профессиональных клубов из УПЛ, Первой Лиги и Второй Лиги. Лишь четыре команды стартуют на стадию позже, а именно с 1/16 финала.

Речь об участниках еврокубков – Динамо, Шахтер, Полесье и Александрию. Все стадии турнира будут проходить в одноматчевом формате. К слову, все игры Кубка Украины будут транслироваться на УПЛ ТВ.

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Интересно, что теперь в матчах Кубка Украины отменят экстратаймы. В случае ничьей в основное время клубы сразу перейдут к серии пенальти. Также жребий на всех стадиях будет слепым.

Фавориты смогут пересечься друг с другом на любой стадии. К тому же, УАФ представит новый трофей соревнования, который получит победитель сезона 2025-2026. Также триумфатор турнира выиграет билет в Лигу Европы.

Напомним, что победителем Кубка Украины в сезоне 2024-2025 стал донецкий Шахтер. В финале турнира "горняки" одолели Динамо в серии пенальти после счета 1:1 в основное время.