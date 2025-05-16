Команды не определили сильнейшего в основное и дополнительное время, поэтому все решалось в серии пенальти. Там "горняки" смогли вырвать победу и завоевали 15-й национальный кубок в своей истории.

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Кто попал в символическую сборную

По итогам всего турнира известный статистический портал SofaScore составил символическую сборную. В ней нашлось место футболистам из четырех клубов, сообщает 24 Канал.

Что интересно, наибольшее представительство имеет Шахтер и Буковина, которая стала главным открытием соревнований, впервые в истории дойдя до полуфинала. Также двух игроков отметили из сумской Виктории и неожиданно лишь одного из киевского Динамо.

Лучшим игроком был признан правый защитник "горняков" Винисиус Тобиас. Его оценили в 7,80 баллов.



Символическая сборная Кубка Украины-2024/2025 / Скриншот с сайта SofaScore

К слову. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард клуба Пробий Богдан Оринчак. Он забил четыре мяча и дошел с командой из города Городенка до 1/8 финала.

Напомним, что благодаря победе в Кубке Украины донецкий Шахтер гарантировал себе участие в Лиге Европы на следующий сезон.