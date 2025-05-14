Основное время и экстратаймы закончились ничьей 1:1. А вот в серии пенальти более точными были "горняки" 6:5. Двенадцатый 11-й не реализовал Александр Караваев, пишет 24 Канал.

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"Горняки" сыграют в Лиге Европы

Для "горняков" эта победа стала 15-й в Кубке Украины по футболу. Это рекорд турнира. Это вторая подряд победа в этом кубковом турнире донецкого Шахтера.

Благодаря этому триумфу донецкий клуб завоевал путевку в следующий сезон квалификации Лиги Европы-2025/2026. Шахтер будет единственным представителем Украины на старте этого еврокубкового турнира. Ведь Динамо, если оформит чемпионство, сыграет в Лиге чемпионов.

Напомним, что за два тура до окончания текущего сезона УПЛ-2024/2025 подопечные Марино Пушича идут третьими в турнирной таблице первенства, набрав 58 баллов. Отставание от лидера сезона киевского Динамо составляет 10 очков, а до второй Александрии – 5 пунктов.

Впереди у донетчан два выездных поединка УПЛ: против Ингульца (18 мая) и Руха.