Основний час та екстратайми закінчились нічиєю 1:1. А от у серії пенальті точнішими були "гірники" 6:5. Дванадцятий 11-й не реалізував Олександр Караваєв, пише 24 Канал.

До теми Шахтар завоював 15-й Кубок України: усі перемоги "гірників"

"Гірники" зіграють у Лізі Європи

Для "гірників" ця перемога стала 15-ю у Кубку України з футболу. Це рекорд турніру. Це друга поспіль звитяга у цьому кубковому турнірі донецького Шахтаря.

Завдяки цьому тріумфу донецький клуб виборов путівку у наступний сезон кваліфікації Ліги Європи-2025/2026. Шахтар буде єдиним представником України на старті цього єврокубкового турніру. Адже Динамо, якщо оформить чемпіонство, зіграє у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що за два тури до закінчення поточного сезону УПЛ-2024/2025 підопічні Маріно Пушича йдуть третіми у турнірній таблиці першості, набравши 58 балів. Відставання від лідера сезону київського Динамо складає 10 очок, а до другої Олександрії – 5 пунктів.

Попереду у донеччан два виїзні поєдинки УПЛ: проти Інгульця (18 травня) та Руха.