Шахтар – Динамо 1:1 (6:5 по пен.)

Гол: Кауан Еліас, 64 – Ярмоленко, 44

Донецький Шахтар провалив чемпіонат України, де ризикує залишитися навіть без срібних нагород. Участь у фіналі Кубка України дозволяла команді Маріно Пушича поборотися бодай за один трофей у сезоні, пише 24 Канал.

Читайте також Історія матчів Динамо проти Шахтаря у фіналах Кубка України: хто частіше перемагав у Класичному

Гол у роздягальну від ветерана Динамо

У першому таймі гра суперників більше нагадувала шахи. Команди не ризикували та діяли дуже обережно. Футболісти робили чимало браку в передачах та рідко загрожували воротам.

Наприкінці першого тайму "біло-сині" організували швидку атаку. Шапаренко промчався лівим флангом та віддав пас на Дубінчака. Захисник Динамо прострілив у район одинадцятиметрової позначки, де Ярмоленко в один дотик точно пробив у кут воріт.

Відео голу Ярмоленка

Шахтар повертається в гру

У другому таймі далася взнаки напруга матчу. Після порушення правил в центрі поля між футболістами почалася штовханина. Арбітру за допомогою "гірчичників" вдалося вгамувати емоції.

На початку другої 45-хвилинки головний тренер "гірників" Маріно Пушич провів чотири заміни. Один з джокерів спрацював на 64-й хвилині. Найдорожче зимове придбання Шахтаря Кауан Еліас скористався пасом Аліссона та відновив паритет.

Відео голу Еліаса

Наприкінці основного часу гра йшла на зустрічних курсах. Кожна з команд хотіла вирвати перемогу. Проте фінальну крапку жодному з гравців не вдалося поставити. Суперників очікували два екстратайми.

Все вирішила футбольна лотерея

В овертаймах "гірники" більше контролювали м'яч та володіли територіальною перевагою. "Біло-сині" більше розраховували на стрімкі контратаки. Однак жодній з команд так і не вдалося забити переможний гол. Все вирішилося у післяматчевих пенальті.

У серії одинадцятиметрових точнішими були "гірники". У динамівців фатальний промах допустив Караваєв, удар якого парирував Дмитро Різник. Рахунок по пенальті – 6:5 на користь донеччан.

Відеоогляд матчу Шахтар – Динамо

Шахтар став володарем Кубка України-2024/25. Для донеччан цей трофей став 15-м в історії клубу.