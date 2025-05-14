Основний час закінчився нічиєю 1:1. У додаткових таймах команди не забивали, перевівши фінал у серію пенальті. Тут точнішими були футболісти Шахтаря 6:5. Єдиний 11-метровий не реалізував Олександр Караваєв, його потягнув Дмитро Різник, повідомляє 24 Канал.

До теми Відеоогляд фіналу Кубка України Шахтар – Динамо

Шахтар поповнив клубний музей

Це ювілейна перемога Шахтаря у Кубку України. Це другий поспіль тріумф "гірників" кубкового турніру. Перед цим донеччани брали трофей у минулому сезоні-2023/2024, коли у фіналі Шахтар переграв полтавську Ворсклу 2:1.

Відзначимо, що вперше Шахтар переміг у фіналі Кубка ще у далекому сезоні-1994/1995. Тоді донеччани переграли Дніпро по серії пенальті 8:7.

Усі перемоги Шахтаря у Кубку України:

Сезон Суперник Рахунок 2024/2025 Динамо Київ 1:1 (по пен. 6:5) 2023/2024 Ворскла Полтава 2:1 2018/2019 Інгулець Петрове 4:0 2017/2018 Динамо Київ 2:0 2016/2017 Динамо Київ 1:0 2015/2016 Зоря Луганськ 2:0 2012/2013 Чорноморець Одеса 3:0 2011/2012 Металург Донецьк 2:1 д.ч. 2010/2011 Динамо Київ 2:0 2007/2008 Динамо Київ 2:0 2003/2004 Дніпро 2:0 2001/2002 Динамо Київ 3:2 д.ч. 2000/2001 ЦСКА Київ 2:1 д.ч. 1996/1997 Дніпро 1:0 1994/1995 Дніпро 1:1 (по пен. 7:6)

Відзначимо, що Шахтар є найтитулованішим клубом Кубка України. У київського Динамо тепер на два здобуті трофеї менше (13).