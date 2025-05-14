У першій частині матчу команди не продемонстрували видовищного футболу із великою кількістю моментів. Лише один гол на два колективи побачили уболівальники, пише 24 Канал.

До теми Шахтар у "валідольній" серії пенальті переміг Динамо та став володарем Кубка України

Довгоочікуваний трофей для Шахтаря

Гол у роздягальню оформив Андрій Миколайович Ярмоленко, який ударом в один дотик замкнув націлену передачу від Дубінчака. Динамо пішло на перерву у статусі переможці першого тайму 0:1.

У другому таймі Маріно Пушич вгадав із замінами. Одразу двоє нових футболістів організували гол Шахтаря. Еліас замкнув передачу від Аліссона, зрівнявши цифри на табло у Житомирі – 1:1. Обидва вийшли по перерві із лави запасних "гірників".

До фінального свистка Шахтар і Динамо більше не забивали. Тому боротьба за трофей продовжилась в екстратаймах.

Перший додатковий тайм минув без результативних ударів. Обидві команди були дуже обережними, адже ціна помилки була дуже великою. У другому екстратаймі команди також не забивали. На усіх чекала серія пенальті.

Команди безпомилково пробили по п'ять своїх пенальті. Коли до 11-метрової позначки підійшов Караваєв ця серія перервалась. Різник потягнув удар динамівця та приніс Шахтарю перемогу у Кубку України!

Донецький Шахтар здобув свій 15-й трофей.

Відеоогляд фіналу Кубка України Шахтар – Динамо