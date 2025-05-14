В первой части матча команды не продемонстрировали зрелищного футбола с большим количеством моментов. Только один гол на два коллектива увидели болельщики, пишет 24 Канал.

К теме Шахтер в "валидольной" серии пенальти победил Динамо и стал обладателем Кубка Украины

Долгожданный трофей для Шахтера

Гол в раздевалку оформил Андрей Николаевич Ярмоленко, который ударом в одно касание замкнул нацеленную передачу от Дубинчака. Динамо ушло на перерыв в статусе победители первого тайма 0:1.

Во втором тайме Марино Пушич угадал с заменами. Сразу двое новых футболистов организовали гол Шахтера. Элиас замкнул передачу от Алиссона, сравняв цифры на табло в Житомире – 1:1. Оба вышли после перерыва со скамейки запасных "горняков".

До финального свистка Шахтер и Динамо больше не забивали. Поэтому борьба за трофей продолжилась в экстратаймах.

Первый дополнительный тайм прошел без результативных ударов. Обе команды были очень осторожными, ведь цена ошибки была очень большой. Во втором экстратайме команды также не забивали. Всех ждала серия пенальти.

Команды безошибочно пробили по пять своих пенальти. Когда к 11-метровой отметке подошел Караваев эта серия прервалась. Резник потянул удар динамовца и принес Шахтеру победу в Кубке Украины!

Донецкий Шахтер завоевал свой 15-й трофей.

Видеообзор финала Кубка Украины Шахтер – Динамо