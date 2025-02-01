В конце мая подошел к завершению 34-ый розыгрыш чемпионата Украины по футболу. А уже в августе начнется следующий сезон в Премьер-лиге, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УПЛ.
По теме Возвращение Металлиста 1925 и выход сенсационной Кудривки: все участники УПЛ сезона-2025/26
Календарь УПЛ 2025-2026
Тем временем УПЛ обнародовала календарь на сезон 2025-2026. Первый тур пройдет 2-3 августа. Центральная игра стартового уик-энда пройдет во Львове между Карпатами и Полесьем.
Зато Динамо начинает чемпионат гостевой игрой с Вересом, а Шахтер – выездом к дебютанту УПЛ Эпицентру. Интересно, что после 3 тура в чемпионате Украины состоится пауза на две недели. Дирекция турнира решила не проводить матчи на День независимости.
Расписание первого тура УПЛ 2025-2026:
- Верес – Динамо
- Эпицентр – Шахтер
- Карпаты – Полесье
- Кудривка – Александрия
- Заря – ЛНЗ
- Колос – Кривбасс
- Рух – Полтава
- Металлист 1925 – Оболонь
С полным календарем УПЛ сезона 2025-2026 можно ознакомиться на сайте организации. В целом же в 2025 году пройдет 16 туров УПЛ, центральной встречей первого круга должен стать матч 11-го тура между Шахтером и Динамо на поле первых. Ориентировочная дата – 1 ноября.
Читайте также Кудривка сенсационно вышла в УПЛ, победив Ворсклу в серии пенальти
Вторая битва между киевлянами и дончанами пройдет в Киеве 2-3 мая 2026 года. Последний тур УПЛ пройдет 29 мая, за две недели до старта чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде.
Напомним, что чемпионом прошлого сезона УПЛ стало киевское Динамо. Команда Александра Шовковского прошла всю дистанцию без поражений и опередила ближайшего оппонента Александрию на три балла.