Чемпионат Украины 2024-2025 подошел к завершению. 30-й тур оставлял несколько интриг в таблице, тогда как еще четыре матча не несли турнирной мотивации, сообщает 24 Канал.
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Низкая результативность
В восьми играх тура команды оформили 15 голов, то есть в среднем 1,88 мяча за матч. Показатель результативности довольно низкий,лишь в одной игре было забито больше двух голов. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:
Оболонь – Левый Берег 1:0
Ворскла – Ингулец 1:1
Черноморец – Александрия 0:0
Рух – Шахтер 1:1
Динамо – Колос 1:1
Верес – ЛНЗ 1:1
Карпаты – Заря 1:3
Полесье – Кривбасс 1:1
Основные моменты 30 тура
Киевское Динамо смогло завершить сезон без поражений, хоть и не смогло обыграть Колос в последнем туре. Впрочем настроение в Киеве было праздничное, ведь после матча прошла церемония награждения победителей УПЛ.
Видео награждения Динамо:
Александрия и Шахтер оформили ничьи в своих играх. Для наставника "горняков" Марино Пушича этот матч стал последним во главе команды. После встречи во Львове клуб объявил об уходе боснийца.
На последнюю еврокубковую путевку претендовали Полесье, Карпаты и Кривбасс. Львовяне неожиданно уступили дома немотивированной Заре, а вот криворожане были близки к победе в Житомире.
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Впрочем, гол Батисты во втором тайме вырвал ничью для "волков". Благодаря этому результату и осечке Карпат именно Полесье представит Украину в Лиге конференций, где начнет со второго квалификационного раунда.
Также оставалась интрига в борьбе за выживание и невылет из УПЛ. Левый Берег мог спастись в случае победы над Оболонью, однако "пивовары" сами переиграли соперника и обеспечили себе место в элите на следующий сезон.
В свою очередь Левый Берег будет играть в стыковых играх, как и Ворскла. Полтавчанам достаточно было не проиграть Ингульцу, чтобы избежать прямого вылета. В конце концов игра завершилась вничью (1:1), из-за чего клуб из Петрово гарантированно проведет следующий сезон в Первой лиге.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|30
|20
|10
|0
|61-19
|70
|2
|Александрия
|30
|20
|7
|3
|46-22
|67
|3
|Шахтер
|30
|18
|8
|4
|69-26
|62
|4
|Полесье
|30
|12
|12
|6
|38-28
|48
|5
|Кривбасс
|30
|13
|8
|9
|34-26
|47
|6
|Карпаты
|30
|13
|7
|10
|42-36
|46
|7
|Заря
|30
|12
|4
|14
|34-39
|40
|8
|Рух
|30
|9
|11
|10
|30-27
|38
|9
|Верес
|30
|9
|9
|12
|33-44
|36
|10
|Колосс
|30
|8
|12
|10
|27-25
|36
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19-43
|32
|12
|ЛНЗ
|30
|7
|10
|13
|25-37
|31
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24-38
|27
|14
|Левый берег
|30
|7
|5
|18
|18-39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21-47
|24
|16
|Черноморец
|30
|6
|5
|19
|20-45
|23
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 17
- Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 14
- Георгий Судаков (Шахтер) – 13
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 12
- Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11
- Амбросий Чачуа (Карпаты) – 10
- Александр Филиппов (Александрия) – 10
- Петар Мичин (Заря) – 9
- Бруниньо (Карпаты) – 8
- Филипп Будковский (Заря) – 8
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Расписание стыковых матчей за места в УПЛ
- 29 мая (четверг). Кудривка – Ворскла
- 29 мая (четверг). Левый Берег – Металлист 1925
- 1 июня (воскресенье). Ворскла – Кудривка
- 1 июня (воскресенье). Металлист 1925 – Левый Берег