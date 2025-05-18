В чемпионате Украины 2024-2025 состоялся 29 тур УПЛ. За тур до финиша решилась судьба чемпионского титула. Новый чемпионом Украины стало киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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Третья звезда Динамо

Подопечные Александра Шовковского сыграли вничью в Одессе против Черноморца (1:1). Благодаря этому киевляне стали недосягаемыми для главного преследователя Александрии.

После оформления чемпионства Динамо обновило свой логотип в соцсетях. Ранее на эмблеме "бело-синих" было две звезды, Однако теперь над клубным лого красуются три звезды.

Страницы Динамо в соцсетях / скрин ФК Динамо:

Такая эмблема появилась на официальных страницах Динамо в соцсети Х, а также инстаграме и телеграмме. Зато на сайте эмблема "бело-синих" осталась неизменной.



Как выглядит обновленное лого Динамо / фото ФК Динамо

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Третья звезда символизирует оформление 30-го чемпионства в истории клуба. В СССР и Украине существовала традиция, что за каждые десять чемпионских трофеев команда может нанести на лого одну звезду. Правило негласное, поэтому необязательное для соблюдения.

Во времена СССР Динамо стало 13 раз чемпионом, тогда как в УПЛ киевляне добыли свое 17-е "золото". На два чемпионских титула меньше имеет Шахтер (15). При этом "горняки" воздержались от нанесения звезды на свой логотип после получения 10-го трофея УПЛ.