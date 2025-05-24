Динамо – Колос 1:1

Голы: Пихаленок, 31 – Сидоров, 47.

Киевское Динамо завершило чемпионат Украины 2024-2025. Еще в прошлом туре команда Александра Шовковского обеспечила себе чемпионство в УПЛ, сообщает 24 Канал.

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Не проиграли – и хорошо

В последнем же туре перед киевлянами была главная задача – не проиграть дома Колосу. Это бы позволило "бело-синим" завершить сезон в чемпионате без поражений.

Шовковский выставил несколько экспериментальный состав на встречу. Открыть счет Динамо смогло в середине первого тайма. После классной комбинации и скидки от Ваната точным ударом отметился Пихаленок.

Впрочем удержать минимальную победу киевляне не смогли. В начале второго тайма на поле у гостей вышел Сидоров и уже через минуту сравнял счет после подачи Владой с фланга.

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В конце концов Динамо не позволило сопернику вырвать победу и завершить сезон без поражений. В 30-ти матчах "бело-синие" одержали 20 побед и десять ничьих и опередили Александрию на три балла.

Сразу после игры на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялась церемония награждения команды. Капитан киевлян Виталий Буяльский получил кубок за победу в УПЛ.

Видеообзор матча Динамо – Колос