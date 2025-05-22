Ранее появлялись слухи, в частности, об интересе с испанской Ла Лиги. Теперь стало известно, что им также интересуются в Англии.

Читайте также Иначе я уйду, – Гвардиола поставил жесткий ультиматум руководству Манчестер Сити

Кто хочет подписать Ваната

По информации известного журналиста Экрема Конура, украинского нападающего хотят подписать два клуба АПЛ, информирует 24 Канал. Одним из них является Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко.

Также за Владиславом Ванатом активно следит Лидс, который гарантировал себе возвращение в Английскую Премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе. Оба клуба готовы будут заплатить сумму отступных в контракте форварда Динамо, которая составляет 20 миллионов евро.

К слову. В нынешнем сезоне нападающий сборной Украины провел 44 матча на клубном уровне. В них он забил 21 гол и отдал 8 ассистов.

Отметим, что за тур до окончания УПЛ Владислав Ванат имеет отрыв в четыре забитых мяча от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров. Закрывать сезон киевляне будут матчем против Колоса, который состоится 24 мая и начнется в 18:00.