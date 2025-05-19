Киевское Динамо успешно завершило сезон 2024-2025. Подопечные Александра Шовковского досрочно стали чемпионами УПЛ и имеют шанс завершить турнир без поражений.

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Пополнение в Ла Лиге

После такого успешного прорыва "бело-синих" к игрокам команды возник интерес со стороны европейских клубов. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Игоря Цыганика, двое футболистов Динамо могут оказаться в чемпионате Испании летом.

Речь о Владиславе Ванате и Константине Вивчаренко. Последним активно интересуется Жирона и готовит предложение для Динамо. Сейчас за каталонский клуб выступают двое украинцев – Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Что касается интереса к Ванату, то центрфорвардом интересуется другая команда Ла Лиги. ее название источник не сообщает. Контракт Владислава с Динамо действует до 2027 года, тогда как с левым защитником – до 2028-го.

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Отметим, что Ванат близок к тому, чтобы во второй раз стать лучшим бомбардиром УПЛ. В текущем сезоне форвард оформил 17 голов и три ассиста в чемпионате Украины.

Кроме того, Владислав уже наиграл 11 матчей за сборную Украины, оформив два гола. Что же касается Вивчаренко, то он в этом сезоне отыграл 27 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и две результативные передачи за Динамо.