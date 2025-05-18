В 29-м туре УПЛ в Одессе состоялся матч между Черноморцем и Динамо. В чемпионском поединке киевляне добыли ничью (1:1), пишет 24 Канал.
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Топовое достижение Ярмоленко
В начале второго тайма счет во встрече открыл Андрей Ярмоленко. 35-летний вингер реализовал пенальти за игру рукой игрока "моряков".
Этот гол стал 114-м для Ярмоленко в рамках чемпионата Украины. По этому показателю он опередил Сергея Реброва и единолично возглавил рейтинг бомбардиров. Кстати, на счету главного тренера сборной Украины 113 голов.
Ярмоленко – лучший бомбардир Динамо в ЧУ / фото ФК Динамо
Для установления рекорда Ярмоленко понадобилось сыграть 264 матча в УПЛ. А вот Сергею Станиславовичу хватило 241 поединок.
На третьем месте в рейтинге бомбардиров находится Максим Шацких с 96 голами в 214 поединках. Абсолютный рекорд в чемпионатах Украины тоже принадлежит узбекскому форварду – 124 гола.
Топ-5 бомбардиров Динамо в чемпионате Украины
- 1. Андрей Ярмоленко – 114 голов (264 матча)
- 2. Сергей Ребров – 113 (241)
- 3. Максим Шацких – 96 (214)
- 4. Андрей Шевченко – 83 (172)
- 5. Виктор Леоненко – 61 (98)
Напомним, что Динамо стало чемпионом Украины в сезоне-2024/25. В последнем туре "бело-синие" встретятся с Колосом. Поединок состоится в субботу, 24 мая. Поэтому Андрей Ярмоленко будет иметь шанс пополнить бомбардирский счет.