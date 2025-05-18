У 29-му турі УПЛ в Одесі відбувся матч між Чорноморцем та Динамо. У чемпіонському поєдинку кияни здобули нічию (1:1), пише 24 Канал.

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Топове досягнення Ярмоленка

На початку другого тайму рахунок у зустрічі відкрив Андрій Ярмоленко. 35-річний вінгер реалізував пенальті за гру рукою гравця "моряків".

Цей гол став 114-м для Ярмоленка в рамках чемпіонату України. За цим показником він випередив Сергія Реброва та одноосібно очолив рейтинг бомбардирів. До речі, на рахунку головного тренера збірної України 113 голів.

Ярмоленко – найкращий бомбардир Динамо в ЧУ / фото ФК Динамо

Для встановлення рекорду Ярмоленку знадобилося зіграти 264 матчі в УПЛ. А от Сергія Станіславовичу вистачило 241 поєдинок.

На третьому місці у рейтингу бомбардирів знаходиться Максим Шацьких з 96 голами у 214 поєдинках. Абсолютний рекорд в чемпіонатах України теж належить узбецькому форварду – 124 голи.

Топ-5 бомбардирів Динамо в чемпіонаті України

1. Андрій Ярмоленко – 114 голів (264 матчі)

2. Сергій Ребров – 113 (241)

3. Максим Шацьких – 96 (214)

4. Андрій Шевченко – 83 (172)

5. Віктор Леоненко – 61 (98)

Нагадаємо, що Динамо стало чемпіоном України в сезоні-2024/25. В останньому турі "біло-сині" зустрінуться з Колосом. Поєдинок відбудеться у суботу, 24 травня. Тож Андрій Ярмоленко матиме шанс поповнити бомбардирський рахунок.