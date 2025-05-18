Чорноморець – Динамо 1:1

Гол: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (з пенальті)

Підопічним Олександра Шовковського було достатньо здобути одне очко в Одесі, щоб оформити омріяне чемпіонство. Однак аутсайдер УПЛ дав справжній бій лідеру першості, пише 24 Канал.

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Бойова нічия у чемпіонському матчі

У першому таймі м'яч влетів у ворота Чорноморця після удару Ярмоленка. Однак арбітр скасував гол через гру рукою ветерана Динамо.

До свистка на перерву рахунок на табло не змінився. "Моряки" дуже надійно відіграли в захисті.

На початку другого тайму хавбек Чорноморця Сігеєв підставив руку після удару Ярмоленка. Суддя матчу без вагань вказав на позначку. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Ярмоленко.

Здавалося, що "біло-сині" збережуть переможний рахунок. Однак на 68-й хвилині ексдинамівець Хобленко засмутив своїх колишніх одноклубників. Форвард скористався пасом Робакідзе, перегравши у повітрі захисників Динамо.

Фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию – 1:1.