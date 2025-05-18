Черноморец – Динамо 1:1
Гол: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (с пенальти)
Подопечным Александра Шовковского было достаточно добыть одно очко в Одессе, чтобы оформить заветное чемпионство. Однако аутсайдер УПЛ дал настоящий бой лидеру первенства, пишет 24 Канал.
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Боевая ничья в чемпионском матче
В первом тайме мяч влетел в ворота Черноморца после удара Ярмоленко. Однако арбитр отменил гол из-за игры рукой ветерана Динамо.
До свистка на перерыв счет на табло не изменился. "Моряки" очень надежно отыграли в защите.
В начале второго тайма хавбек Черноморца Сигеев подставил руку после удара Ярмоленко. Судья матча без колебаний указал на отметку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ярмоленко.
Казалось, что "бело-синие" сохранят победный счет. Однако на 68-й минуте экс-динамовец Хобленко огорчил своих бывших одноклубников. Форвард воспользовался пасом Робакидзе, переиграв в воздухе защитников Динамо.
Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью – 1:1.
- Благодаря этому результату Динамо обеспечило себе золотые медали чемпионата Украины-2024/25. Последний матч против Колоса уже не будет иметь турнирного значения для киевлян.
- Черноморец по итогу первенства покидает элитный дивизион.