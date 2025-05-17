Колос – Карпати 2:1

Голи: Велетень, 56, Гагнідзе, 89 – Краснічі, 9 (авт.)

"Леви" приїхали у гості до Колоса у статусі претендентів на єврокубки. Хоча Карпати були сильно знекровлені у захисній лінії поля. Одразу три центрбеки не змогли допомогти команді у Ковалівців: Педрозу, Стецьков і Бабогло. Перші двоє перебувають у лазареті команди, а останній відсутній через перебір жовтих карток, пише 24 Канал.

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Перший тайм за "левами"

Тому Владиславу Лупашку довелось добряче поламати голову над тим, кого випускати у захисній ланці поля. Компанію Адамюку у центрі захисту склав опорник Танда.

Карпати активно розпочали поєдинок. Ця активність привела до гола, а точніше автоголу Краснічі після удару Бруніньйо – 0:1.

Ще декілька небезпечних атак було у гостей зі Львова. Але забити підопічним Лупашка не вдалось. Чого тільки вартував постріл Танда.

На 20-й хвилині Бурда був близьким до того, аби зрівняти цифри на табло. Удар впритул із гострого кута парирував Кінарейкін.

До перерви обидві команди намагались грати у відкритий футбол, не затягуючи м'яч у центрі поля. Однак забити другий м'яч у першому таймі нікому не вдалось. Карпати із мінімальною перевагою на табло пішли на перерву 0:1.

Домінування Колоса зіграло різницю

На 56-й хвилині Велетень закинув за комірець Кінарейку. Яків знову зіграв не найкращим чином, дістав м'яч кінчиками пальців, але після круглий залетів у сітку воріт. Колос зрівняв рахунок – 1:1. Це вже якесь дежавю для голкіпера Карпат.

Одразу ж Ррапай змарнував чудовий момент після удару головою. Господарі значно краще почали грати у другому таймі.

У середині тайму Федор вивіреною передачею знайшов Підлепенця, але м'яч після удару Євгена пролетів поруч зі стійкою.

Наприкінці матчу Колос, який переважав у другому таймі, вийшов уперед. Гагнідзе скористався помилкою Танди та переграв Кінарейкіна – 2:1.

Колос перемагає Карпати та ще більше загострює інтригу у боротьбі за єврокубкове 4-те місце.

Підопічні Руслана Костишина набирають 35 балів та посідають 10-ту позицію. Карпати із 46 очками опускається на 5-ту сходинку, адже Полісся мінімально переграло на виїзді Зорю 1:0. У зграї "вовків" 47 набраних пунктів. Кривбас теж мінімально переміг Оболонь та зрівнявся за очками із "левами".