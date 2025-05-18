Поединки 29-го тура были разделены на два игровых дня. В субботу одновременно сыграли претенденты на четвертое еврокубковое место, а в воскресенье состоялись еще пять матчей, пишет 24 Канал.

Читайте также Динамо в Одессе оформило 17-е "золото" чемпионата Украины

17-е чемпионство Динамо и первое "серебро" Александрии

Чемпион сезона-2024/25 определился в Одессе. Динамо достаточно было добыть одно очко, чтобы гарантировать золотые медали. Киевляне играли на фоне усталости после изнурительного финала Кубка Украины.

"Моряки" дали настоящий бой динамовцам и даже могли вырвать победу. Однако подопечные Александра Шовковского сумели добыть нужный результат (1:1) и отобрать титул чемпиона у Шахтера.

В этом же матче определилась судьба Черноморца. Ничья с Динамо досрочно лишила "моряков" шансов на сохранение прописки.

Александрия стала настоящей сенсацией чемпионата. Команда Руслана Ротаня длительное время претендовала на чемпионство. Однако киевляне не позволили приблизиться "горожанам".

Благодаря победе над Вересом (3:1) Александрия впервые в своей истории завоевала серебряные медали.

Шахтер в предпоследнем туре победил Ингулец (4:1). "Горняки" не сумели защитить титул и завершат чемпионат на третьем месте. Интересно, что эта "бронза" стала первой в истории "горняков" в чемпионатах Украины.

Интрига в борьбе за четвертое еврокубковое место

Настоящий триллер устроили претенденты на четвертую путевку в еврокубки. Перед отчетным туром Карпаты опережали конкурентов – Полесье и Кривбасс. Однако "львы" неожиданно споткнулись в Ковалевке, уступив Колосу 1:2.

Ошибкой соперника воспользовалось Полесье. "Волки" на выезде минимально обыграли Зарю и вернулись на четвертое место.

Кривбасс в домашнем матче обыграл Оболонь – 1:0. Команда Юрия Вернидуба тоже продолжает борьбу за еврокубки.

Обладатель заветной путевки определится в последнем туре. Полесье в Житомире будет принимать Кривбасс, а Карпаты во Львове сыграют с луганской Зарей.

Результаты и видеообзоры матчей 29-го тура УПЛ

Колос – Карпаты 2:1

Голы: Кинарейкин, 55 (автогол), Гагнидзе, 89 – Красничи, 9 (автогол)

Кривбасс – Оболонь 1:0

Гол: Кузык, 47

Заря – Полесье 0:1

Гол: Батиста, 34

Александрия – Верес 3:1

Голы: Цара, 5, 21, Ковалец, 36 – Гайдучик, 47

Ингулец – Шахтер 1:4

Голы: Волохатый, 17 – Бондаренко, 3, 90+1, Судаков, 67, 70

Черноморец – Динамо 1:1

Голы: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (с пенальти)

ЛНЗ – Ворскла 0:0

Левый Берег – Рух 1:0

Гол: Шастал 15

Турнирная таблица после 29-го тура УПЛ

По итогу матчей 29-го тура определились все призеры сезона-2024/25: Динамо забрало "золото", Александрия – "серебро", а Шахтеру досталась "бронза".

На четвертое еврокубковое место три претендента – Полесье, Карпаты и Кривбасс.

На дне таблицы расположились Черноморец и Ингулец. Однако "моряки" уже могут готовиться к Первой лиге, а вот "казаки" еще сохраняют шансы на спасение.

В зоне переходных матчей – Левый Берег и Ворскла. Окончательный вид нижней части таблицы сформируется по итогу 30 тура.

Таблица УПЛ после 29 тура / скриншот flashscore.ua

Бомбардирская гонка

Форвард Динамо Владислав Ванат не отметился голом в 29 туре. Тем не менее он сохранил лидерство в бомбардирской гонке. На счету динамовского снайпера 17 забитых мячей. По 13 голов у двух футболистов – Георгия Судакова и Егора Твердохлеба. Им будет достаточно сложно обойти лидера.

1. Владислав Ванат (Динамо) – 17

2. Георгий Судаков (Шахтер) – 13

3. Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 13

4. Артем Бондаренко (Шахтер) – 12

5. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11

6. Александр Филиппов (Александрия) – 10

7. Амбросий Чачуа (Карпаты) – 10

8. Бруниньо (Карпаты) – 8

9. Петар Мичин (Заря) – 8

10. Филипп Будковский (Заря) – 8

Последний 30-й тур запланирован на субботу, 24 мая. Центральными матчами станут поединки Полесье – Кривбасс и Карпаты – Заря, в которых определится четвертый участник еврокубков от Украины.