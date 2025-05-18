В чемпионате Украины 2024-2025 завершился 29 тур УПЛ. За неделю до финиша сезона определился новый чемпион Украины, которым стало киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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Трое уникальных тренеров

Команда Александра Шовковского сыграла вничью с Черноморцем и стала недосягаемой для главного преследователя Александрии. Для киевлян это уже 17-е чемпионство в УПЛ.

Кроме того, это "золото" позволило наставнику Динамо оказаться в списке уникальных личностей в чемпионате Украины. Шовковский стал третьим в истории, кому удалось выиграть УПЛ в качестве игрока и тренера.

Первым стал Анатолий Демьяненко, который под занавес карьеры вернулся на сезон в Динамо и выиграл чемпионат Украины 1992-1993. Позже специалист возглавил киевлян на два сезона и выиграл чемпионат в кампании 2006-2007.

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Вторым в этот список попал Сергей Ребров, который девять раз выигрывал "золото" в УПЛ. В середине 10-х Сергей Станиславович три сезона возглавлял Динамо и привел команду к двум чемпионствам.

Что же касается Шовковского, то голкипер является рекордсменом УПЛ по количеству трофеев (14). Победа в чемпионате Украины позволила Динамо выйти в квалификацию Лиги чемпионов.