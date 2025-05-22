Раніше з'являлися чутки, зокрема, про інтерес з іспанської Ла Ліги. Тепер стало відомо, що ним також цікавляться в Англії.

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Хто хоче підписати Ваната

За інформацією відомого журналіста Екрема Конура, українського нападника хочуть підписати два клуби АПЛ, інформує 24 Канал. Одним з них є Евертон, за який виступає Віталій Миколенко.

Також за Владиславом Ванатом активно стежить Лідс, який гарантував собі повернення в Англійську Прем'єр-лігу, посівши перше місце в Чемпіоншипі. Обидва клуби готові будуть заплатити суму відступних у контракті форварда Динамо, яка становить 20 мільйонів євро.

До слова. В нинішньому сезоні нападник збірної України провів 44 матчі на клубному рівні. У них він забив 21 гол і віддав 8 асистів.

Зазначимо, що за тур до закінчення УПЛ Владислав Ванат має відрив у чотири забиті м'ячі від найближчого переслідувача в гонці бомбардирів. Закриватимуть сезон кияни матчем проти Колоса, який відбудеться 24 травня та розпочнеться о 18:00.