Летом "бело-синие" планируют усилить состав новыми футболистами. Президент Динамо Игорь Суркис поделился трансферными планами на лето, пишет 24 Канал со ссылкой на FootballHub.

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На какие позиции Динамо пригласит игроков

Динамо планирует подписать трех игроков на проблемные позиции. Сейчас руководство клуба вместе с тренерским штабом определяется с кандидатурами потенциальных новичков.

Надеюсь, что усиления будут. Сейчас идет разговор с Александром Владимировичем Шовковским. Нам нужен центральный защитник, мы хотели бы левого полузащитника и нападающего,

– рассказал Игорь Суркис.

Напомним, что в сезоне 2024/25 звучало немало критики в адрес центральных защитников Динамо, которые допускали детские ошибки. Особенно они были заметны в еврокубках.

В заявке Динамо сейчас есть четыре центральных защитника: Денис Попов, Тарас Михавко, Максим Дячук и Кристиан Биловар. Из них наиболее стабильно играл Попов.

На левом фланге атаки киевлян есть три вингера: Назар Волошин, Владислав Кабаев и Максим Брагару. В услугах Волошина был заинтересован французский Страсбур.

Что касается нападающего, то в Динамо основным форвардом является Владислав Ванат, который лидирует в гонке бомбардиров УПЛ. А вот Эдуардо Герреро и молодому Матвею Пономаренко не хватает стабильности. Тем более, что летом Ванат может покинуть родную команду.

Напомним, что Динамо за тур до завершения чемпионата стало чемпионом Украины. В последнем матче сезона подопечные Александра Шовковского встретятся с ковалевским Колосом. Поединок состоится в субботу, 24 мая.