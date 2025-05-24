Динамо – Колос 1:1

Голи: Піхальонок, 31 – Сидоров, 47.

Київське Динамо завершило чемпіонат України 2024-2025. Ще у минулому турі команда Олександра Шовковського забезпечила собі чемпіонство в УПЛ, повідомляє 24 Канал.

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Не програли – і добре

В останньому ж турі перед киянами було головне завдання – не програти вдома Колосу. Це б дозволило "біло-синім" завершити сезон в чемпіонаті без поразок.

Шовковський виставив дещо експериментальний склад на зустріч. Відкрити рахунок Динамо змогло в середині першого тайму. Після класної комбінації та скидки від Ваната точним ударом відзначився Піхальонок.

Втім втримати мінімальну перемогу кияни не змогли. На початку другого тайму на поле у гостей вийшов Сидоров і вже за хвилину зрівняв рахунок після подачі Владою з флангу.

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Зрештою Динамо не дозволило супернику вирвати перемогу та завершити сезон без поразок. У 30-ти матчах "біло-сині" здобули 20 перемог та десять нічиїх та випередили Олександрію на три бали.

Одразу після гри на полі стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського відбулась церемонія нагородження команди. Капітан киян Віталій Буяльський отримав кубок за перемогу в УПЛ.

Відеоогляд матчу Динамо – Колос