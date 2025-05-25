Карпаты – Заря 1:3

Голы: Бабогло, 17 – Джордан, 25, Мичин, 57, Слесар, 73

Карпаты ведут борьбу за заветную путевку в Лигу конференций на следующий сезон. Поэтому "львам" нужно было победить Зарю и надеяться на ничью в параллельном матче в Житомире, где Полесье играло с Кривбассом, сообщает 24 канал.

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Ничейный первый тайм

Карпаты перед своими болельщиками пошли сразу вперед, пытаясь быстро открыть счет в матче против Зари. "Львам" удалось забить первыми на 17-й минуте игры усилиями Владсилава Бабогло.

Однако львовяне радовались недолго. Высоченный защитник луганчан Джордан на 25-й минуте противостояния установил паритет, забив головой после подачи с углового.

Карпаты оправились после пропущенного гола и продолжили атаковать, ведь им нужно было вырывать три очка в матче. Однако в первом тайме голов команды больше не забивали.

Волевая победа Зари

Во втором тайме темп игры почти не изменился. Однако Заря смогла шокировать Карпаты на старте финальной 45-минутки.

Сначала Артем Слесар простил "львов", не забив в пустые ворота с нескольких метров. Однако впоследствии Петар Мичин эффектным ударом забил второй гол луганчан во втором тайме.

На 73-й минуте матча Заря похоронила надежды Карпат на еврокубки в следующем сезоне. Артем Слесар вышел один на один с Александром Кемкиным и сделал счет 1:3.

Игра завершился победой Зари со счетом 3:1. В итоге Карпаты заняли 6 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 46 очков в 30-турах. В параллельном матче в Житомире Полесье и Кривбасс сыграли вничью 1:1.

Таким образом житомиряне получили путевку в Лигу конференций, заняв четвертое место с 48 пунктами. Кривбасс расположился на пятой строчке – 47 очков.