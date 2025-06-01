Поединки плей-офф завершились неожиданными результатами. В Украинскую Премьер-лигу вышли обе команды из Первой лиги, а во второй по силе дивизион вылетели представители элиты, пишет 24 Канал.

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Кто сыграет в чемпионате УПЛ в сезоне-2025/26

Полтавская Ворскла завершила чемпионат на 13 месте. В соперники на матчи плей-офф ей досталась Кудривка, которая финишировала четвертой в Первой лиге. Казалось, что команда Юрия Максимова не будет иметь проблем в решении задачи. Однако Кудривка продемонстрировала бойцовские качества и сенсационно выбила Ворсклу из УПЛ. Полтавский клуб впервые с 1996 года покинул элитный дивизион.

Во второй паре противостояния в плей-офф фаворитом был харьковский Металлист 1925, который встречался с 14-й командой УПЛ Левым Берегом. "Желто-синие" одержали две победы с одинаковым счетом 1:0 и вернулись в УПЛ после годичного отсутствия.

Таким образом, в сезоне-2025/26 будут играть три дебютанта элитного дивизиона: Эпицентр – чемпион Первой лиги, СК Полтава – серебряный призер и Кудривка, которая вышла через матчи плей-офф.

Харьковский Металлист 1925 уже имеет опыт выступлений в УПЛ. "Желто-синие" играли в элите три сезона: с 2021 по 2024 год. Самое высокое место команды – 10 в сезоне-2021/22.

В Первую лигу перешли четыре команды УПЛ: Черноморец, Ингулец, Левый Берег и Ворскла. Это достаточно ощутимая ротация команд между дивизионами.

Все участники УПЛ сезона-2025/26

Место Команда 1. Динамо Киев 2. Александрия Александрия Александрия 3. Шахтер Донецк 4. Полесье Житомир 5. Кривбасс Кривой Рог 6. Карпаты Львов 7. Заря Луганск 8. Движение Львов 9. Верес Ровно 10. Колос Ковалевка 11. Оболонь Киев 12. ЛНЗ Черкассы 13. Эпицентр Каменец-Подольский Каменец-Подольский 14. СК Полтава Полтава 15. Металлист 1925 Харьков 16. Кудривка Кудривка

Отметим, что окончательный состав участников соревнований в сезоне-2025/26 должны утвердить Общее собрание УПЛ.