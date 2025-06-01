Поединки плей-офф завершились неожиданными результатами. В Украинскую Премьер-лигу вышли обе команды из Первой лиги, а во второй по силе дивизион вылетели представители элиты, пишет 24 Канал.
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Кто сыграет в чемпионате УПЛ в сезоне-2025/26
Полтавская Ворскла завершила чемпионат на 13 месте. В соперники на матчи плей-офф ей досталась Кудривка, которая финишировала четвертой в Первой лиге. Казалось, что команда Юрия Максимова не будет иметь проблем в решении задачи. Однако Кудривка продемонстрировала бойцовские качества и сенсационно выбила Ворсклу из УПЛ. Полтавский клуб впервые с 1996 года покинул элитный дивизион.
Во второй паре противостояния в плей-офф фаворитом был харьковский Металлист 1925, который встречался с 14-й командой УПЛ Левым Берегом. "Желто-синие" одержали две победы с одинаковым счетом 1:0 и вернулись в УПЛ после годичного отсутствия.
Таким образом, в сезоне-2025/26 будут играть три дебютанта элитного дивизиона: Эпицентр – чемпион Первой лиги, СК Полтава – серебряный призер и Кудривка, которая вышла через матчи плей-офф.
Харьковский Металлист 1925 уже имеет опыт выступлений в УПЛ. "Желто-синие" играли в элите три сезона: с 2021 по 2024 год. Самое высокое место команды – 10 в сезоне-2021/22.
В Первую лигу перешли четыре команды УПЛ: Черноморец, Ингулец, Левый Берег и Ворскла. Это достаточно ощутимая ротация команд между дивизионами.
Все участники УПЛ сезона-2025/26
|Место
|Команда
|1.
|Динамо Киев
|2.
|Александрия Александрия Александрия
|3.
|Шахтер Донецк
|4.
|Полесье Житомир
|5.
|Кривбасс Кривой Рог
|6.
|Карпаты Львов
|7.
|Заря Луганск
|8.
|Движение Львов
|9.
|Верес Ровно
|10.
|Колос Ковалевка
|11.
|Оболонь Киев
|12.
|ЛНЗ Черкассы
|13.
|Эпицентр Каменец-Подольский Каменец-Подольский
|14.
|СК Полтава Полтава
|15.
|Металлист 1925 Харьков
|16.
|Кудривка Кудривка
Отметим, что окончательный состав участников соревнований в сезоне-2025/26 должны утвердить Общее собрание УПЛ.