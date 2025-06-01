Поєдинки плей-оф завершилися несподіваними результатами. В Українську Прем'єр-лігу вийшли обидві команди з Першої ліги, а в другий за силою дивізіон вилетіли представники еліти, пише 24 Канал.

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Хто зіграє в чемпіонаті УПЛ в сезоні-2025/26

Полтавська Ворскла завершила чемпіонат на 13 місці. В суперники на матчі плей-оф їй дісталася Кудрівка, яка фінішувала четвертою в Першій лізі. Здавалося, що команда Юрія Максимова не матиме проблем у вирішенні завдання. Проте Кудрівка продемонструвала бійцівські якості та сенсаційно вибила Ворсклу з УПЛ. Полтавський клуб вперше з 1996 року залишив елітний дивізіон.

У другій парі протистояння у плей-оф фаворитом був харківський Металіст 1925, який зустрічався з 14-ю командою УПЛ Лівим Берегом. "Жовто-сині" здобули дві перемоги з однаковим рахунком 1:0 та повернулися в УПЛ після річної відсутності.

Таким чином, у сезоні-2025/26 гратимуть три дебютанти елітного дивізіону: Епіцентр – чемпіон Першої ліги, СК Полтава – срібний призер та Кудрівка, яка вийшла через матчі плей-оф.

Харківський Металіст 1925 вже має досвід виступів в УПЛ. "Жовто-сині" грали в еліті три сезони: з 2021 по 2024 рік. Найвище місце команди – 10 в сезоні-2021/22.

До Першої ліги перейшли чотири команди УПЛ: Чорноморець, Інгулець, Лівий Берег та Ворскла. Це досить відчутна ротація команд між дивізіонами.

Усі учасники УПЛ сезону-2025/26

Місце Команда 1. Динамо Київ 2. Олександрія Олександрія 3. Шахтар Донецьк 4. Полісся Житомир 5. Кривбас Кривий Ріг 6. Карпати Львів 7. Зоря Луганськ 8. Рух Львів 9. Верес Рівне 10. Колос Ковалівка 11. Оболонь Київ 12. ЛНЗ Черкаси 13. Епіцентр Кам'янець-Подільський 14. СК Полтава Полтава 15. Металіст 1925 Харків 16. Кудрівка Кудрівка

Зазначимо, що остаточний склад учасників змагань у сезоні-2025/26 мають затвердти Загальні збори УПЛ.