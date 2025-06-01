Поєдинки плей-оф завершилися несподіваними результатами. В Українську Прем'єр-лігу вийшли обидві команди з Першої ліги, а в другий за силою дивізіон вилетіли представники еліти, пише 24 Канал.
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Хто зіграє в чемпіонаті УПЛ в сезоні-2025/26
Полтавська Ворскла завершила чемпіонат на 13 місці. В суперники на матчі плей-оф їй дісталася Кудрівка, яка фінішувала четвертою в Першій лізі. Здавалося, що команда Юрія Максимова не матиме проблем у вирішенні завдання. Проте Кудрівка продемонструвала бійцівські якості та сенсаційно вибила Ворсклу з УПЛ. Полтавський клуб вперше з 1996 року залишив елітний дивізіон.
У другій парі протистояння у плей-оф фаворитом був харківський Металіст 1925, який зустрічався з 14-ю командою УПЛ Лівим Берегом. "Жовто-сині" здобули дві перемоги з однаковим рахунком 1:0 та повернулися в УПЛ після річної відсутності.
Таким чином, у сезоні-2025/26 гратимуть три дебютанти елітного дивізіону: Епіцентр – чемпіон Першої ліги, СК Полтава – срібний призер та Кудрівка, яка вийшла через матчі плей-оф.
Харківський Металіст 1925 вже має досвід виступів в УПЛ. "Жовто-сині" грали в еліті три сезони: з 2021 по 2024 рік. Найвище місце команди – 10 в сезоні-2021/22.
До Першої ліги перейшли чотири команди УПЛ: Чорноморець, Інгулець, Лівий Берег та Ворскла. Це досить відчутна ротація команд між дивізіонами.
Усі учасники УПЛ сезону-2025/26
|Місце
|Команда
|1.
|Динамо Київ
|2.
|Олександрія Олександрія
|3.
|Шахтар Донецьк
|4.
|Полісся Житомир
|5.
|Кривбас Кривий Ріг
|6.
|Карпати Львів
|7.
|Зоря Луганськ
|8.
|Рух Львів
|9.
|Верес Рівне
|10.
|Колос Ковалівка
|11.
|Оболонь Київ
|12.
|ЛНЗ Черкаси
|13.
|Епіцентр Кам'янець-Подільський
|14.
|СК Полтава Полтава
|15.
|Металіст 1925 Харків
|16.
|Кудрівка Кудрівка
Зазначимо, що остаточний склад учасників змагань у сезоні-2025/26 мають затвердти Загальні збори УПЛ.