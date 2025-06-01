Ворскла – Кудрівка 0:1 (3:4 по пен.)

Гол: Литовченко, 9

У Полтаві на стадіоні імені Бутовського вирішилася доля вакантного місця в УПЛ. Представник Першої ліги дав справжній бій досвідченій Ворсклі, пише 24 Канал.

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Сенсація у Полтаві

Господарі поля впевнено розпочали зустріч, затиснувши Кудрівку на їхній половині поля. Проте першими відзначилися саме гості. На 9-й хвилині матчу Лєгостаєв скористався помилкою полтавців на лівому фланзі та навісив на Литовченка. Форвард першолігового колективу технічно перекинув м'яч через голкіпера. Рахунок за сумою матчів став рівним.

"Ворскляни" могли одразу ж відновити паритет, але удар Салабая лише перевірив на міць поперечину воріт Льопки. Футболісти Кудрівки дуже впевнено провели перший тайм, довівши свої небезпідставні претензії на вихід в УПЛ.

У другому таймі підопічні Юрія Максимова володіли перевагою, але м'яч вперто не йшов у ворота. В екстратаймах каркас воріт вдруге врятував Кудрівку після удару Ндукве. Проте до фінального свистка цифри на табло не змінилися. Переможець протистояння визначився в серії пенальті.

У футбольній лотереї фортуна посміхнулася представнику Першої ліги. Кудрівка сенсаційно здобула путівку в УПЛ, вибивши Ворсклу.