Металіст 1925 – Лівий Берег 1:0

Гол: Калітвінцев, 90+1

У першому матчу мінімальну перемогу здобув харківський Металіст 1925 (1:0). Зважаючи на цей результат Лівий Берег зберігав непогані шанси залишитися в еліті, пише 24 Канал.

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Харків знову в УПЛ

"Лелекам" потрібно було перемагати харків'ян з різницею у два м'ячі, щоб залишитися в УПЛ. Тим більше, що кияни проводили виїзний матч на своєму домашньому стадіоні.

У першому таймі на полі було більше боротьби, ніж конструктивного футболу. Було видно, що жодна з команд не збиралася поступатися.

У другому таймі суперники заграли жвавіше. Моменти почали виникати біля обох воріт. У Лівого Берега чудовий шанс змарнував Синиця. У цьому моменті чудово зіграв воротар "жовто-синіх" Варакута.

У харків'ян героєм матчу міг стати Бугай, який вийшов на заміну в другому таймі. Після його удару м'яч влучив у стійку.

В останні хвилини матчу футболісти Лівого Берега намагалися забити бодай гол, щоб перевести гру в овертайм. Проте надійно зіграв голкіпер харків'ян.

На першій компенсованій хвилині Калітвінцев зняв усі питання про переможця протистояння.

Харківський Металіст 1925 повернувся в УПЛ після сезону в Першій лізі. Натомість Лівий Берег понизився у класі.