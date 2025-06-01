Металлист 1925 – Левый Берег 1:0

Гол: Калитвинцев, 90+1

В первом матча минимальную победу одержал харьковский Металлист 1925 (1:0). Учитывая этот результат Левый Берег сохранял неплохие шансы остаться в элите, пишет 24 Канал.

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Харьков снова в УПЛ

"Аистам" нужно было побеждать харьковчан с разницей в два мяча, чтобы остаться в УПЛ. Тем более, что киевляне проводили выездной матч на своем домашнем стадионе.

В первом тайме на поле было больше борьбы, чем конструктивного футбола. Было видно, что ни одна из команд не собиралась уступать.

Во втором тайме соперники заиграли живее. Моменты начали возникать у обоих ворот. У Левого Берега великолепный шанс упустил Синица. В этом моменте великолепно сыграл вратарь "желто-синих" Варакута.

У харьковчан героем матча мог стать вышедший на замену во втором тайме Бугай,. После его удара мяч попал в штангу.

В последние минуты матча футболисты Левого Берега пытались забить хотя бы гол, чтобы перевести игру в овертайм. Однако надежно сыграл голкипер харьковчан.

На первой компенсированной минуте Калитвинцев снял все вопросы о победителе противостояния.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Левый Берег

Харьковский Металлист 1925 вернулся в УПЛ после сезона в Первой лиге. Зато Левый Берег понизился в классе.