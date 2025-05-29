Левый Берег – Металлист 1925 0:1

Гол: Ари Моура, 38

Харьковский Металлист 1925 перед началом сезона считался главным фаворитом Первой лиги. Однако "желто-синие" завершили чемпионат в зоне переходных матчей на третьем месте, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Левый Берег – Металлист 1925

Хозяева поля больше владели мячом и угрожали воротам соперника. Однако в конце первой 45-минутки "аисты" получили гол в свои ворота.

Бразилец харьковчан Ари Моура получил мяч на линии штрафной площадки и красивым ударом отправил его в угол ворот Механива.

Во втором тайме Левый Берег взял в осаду половину поля Металлиста 1925. Киевляне имели неплохие шансы отыграться, но на последнем рубеже "желто-синих" надежно играл Варакута.

В итоге поединок завершился минимальной победой представителя Первой лиги.

Ответный матч состоится в воскресенье, 1 июня. Номинально домашний поединок Металлист 1925 проведет на стадионе Левого Берега.

Напомним, что во второй паре плей-офф победу над Кудривкой праздновала Ворскла (2:1). Команда Юрия Максимова имеет неплохие шансы сохранить прописку в элите.