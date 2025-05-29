Лівий Берег – Металіст 1925 0:1

Гол: Арі Моура, 38

Харківський Металіст 1925 перед початком сезону вважався головним фаворитом Першої ліги. Проте "жовто-сині" завершили чемпіонат у зоні перехідних матчів на третьому місці, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Лівий Берег – Металіст 1925

Господарі поля більше володіли м'ячем та загрожували воротам суперника. Проте наприкінці першої 45-хвилинки "лелеки" отримали гол у власні ворота.

Бразилець харків'ян Арі Моура отримав м'яч на лінії штрафного майданчика та красивим ударом відправив його в кут воріт Механіва.

У другому таймі Лівий Берег взяв в облогу половину поля Металіста 1925. Кияни мали непогані шанси відігратися, але на останньому рубежі "жовто-синіх" надійно грав Варакута.

У підсумку поєдинок завершився мінімальною перемогою представника Першої ліги.

Матч-відповідь відбудеться у неділю, 1 червня. Номінально домашній поєдинок Металіст 1925 проведе на стадіоні Лівого Берега.

Нагадаємо, що в другій парі плей-оф перемогу над Кудрівкою святкувала Ворскла (2:1). Команда Юрія Максимова має непогані шанси зберегти прописку в еліті.