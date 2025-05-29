Кудрівка – Ворскла 1:2
Голи: Козак, 83 – Ндукве, 23, Павлюк, 39
Представник Першої ліги Кудрівка реально претендувала на пряму путівку в УПЛ. Однак в останньому турі програла Епіцентру та завершила чемпіонат на четвертому місці, пише 24 Канал.
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Кудрівка дала бій представнику УПЛ
Полтавська Ворскла напередодні матчу з Кудрівкою отримала третій трансферний бан від ФІФА. Команда Юрія Максимова вийшла на поєдинок на тлі складного фінансового становища.
Втім, клас гравців та тренерського штабу "ворсклян" нікуди не подівся. У першому таймі гравці Ворскли майстерно реалізували свої моменти.
Спочатку Денис Ндукве після розіграшу кутового переправив м'яч головою у сітку воріт досвідченого Антона Яшкова.
А наприкінці першого тайму Євген Павлюк опинився у воротарському майданчику суперника та збільшив перевагу.
У другому таймі представник Першої ліги продемонстрував, що вміє тримати удар. За сім хвилин до кінця основного часу Козак красивим ударом головою повернув інтригу.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Ворскли з мінімальною перевагою. Кудрівка зберігає шанси на загальний успіх.
Матч-відповідь Ворскла – Кудрівка у Полтаві відбудеться у неділю, 1 червня.