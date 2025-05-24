Чемпіоном Першої ліги достроково став Епіцентр, який першим гарантував собі вихід в УПЛ. А от інтрига щодо володаря другої путівки до елітного дивізіону та учасників перехідних матчів трималася до останнього туру, пише 24 Канал.

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СК Полтава випередила Металіст 1925 у боротьбі за "срібло"

Ще перед початком сезону харківський Металіст 1925 вважався головним фаворитом Першої ліги. Однак протягом чемпіонату "жовто-сині" не демонстрували стабільності, втрачаючи дорогоцінні очки на рівному місці.

Не став винятком поєдинок 8-го туру проти Агробізнесу, який зберігав примарні шанси на плей-оф. Лише на 90-й хвилині матчу харків'яни вирвали нічию (1:1) завдяки голу Мба та завершили чемпіонат лише з "бронзою". Металісту 1925 доведеться грати матчі плей-оф проти Лівого Берега.

Срібним призером несподівано став СК Полтава. В останньому матчі сезону "спортклубівці" на виїзді обіграли Металіст з рахунком 1:0. Переможний гол забив Стрельцов. Цей результат забезпечив Полтаві срібні медалі та пряму путівку в УПЛ.

Четвертою завершила чемпіонат Кудрівка, яка до останнього претендувала на пряму путівку. Однак команда з Чернігівщини поступилася Епіцентру 1:2, який вже вирішив турнірні завдання. Кудрівка зіграє у перехідних матчах проти Ворскли.

Результати матчів 8-го туру Першої ліги у чемпіонській групі

Агробізнес – Металіст 1925 1:1

Буковина – ЮКСА 2:0

Епіцентр – Кудрівка 2:1

Металіст – СК Полтава 0:1

Таким чином елітний дивізіон напряму поповнили Епіцентр та Полтава. А Металіст 1925 та Кудрівка зіграють стикові матчі з представниками УПЛ. Поєдинки відбудуться 29 травня та 1 червня.

Турнірна таблиця чемпіонської групи / скриншот з сайту flashscore.ua

Матчі плей-оф за право грати в УПЛ

29 червня. Кудрівка – Ворскла

29 червня. Лівий Берег – Металіст 1925

1 червня. Ворскла – Кудрівка

1 червня. Металіст 1925 – Лівий Берег

Кілька слів про групу вибування, де також змагалися вісім команд. Зберегли прописку в Першій лізі Вікторія, Нива Тернопіль, Прикарпаття, ФСК Маріуполь та Металург Запоріжжя. У перехідних матчах за право грати в Першій лізі зіграють Минай, який ще минулого сезону виступав в УПЛ, та Поділля. До Другої ліги опустилися Діназ та Кремінь.

Турнірна таблиця чемпіонської групи / скриншот з сайту flashscore.ua