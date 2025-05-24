Чемпионом Первой лиги досрочно стал Эпицентр, который первым гарантировал себе выход в УПЛ. А вот интрига относительно обладателя второй путевки в элитный дивизион и участников переходных матчей держалась до последнего тура, пишет 24 Канал.

Читайте также Битва за место в элите: какие команды покинули УПЛ, а кто сыграет в плей-офф

СК Полтава опередила Металлист 1925 в борьбе за "серебро"

Еще перед началом сезона харьковский Металлист 1925 считался главным фаворитом Первой лиги. Однако на протяжении чемпионата "желто-синие" не демонстрировали стабильности, теряя драгоценные очки на ровном месте.

Не стал исключением поединок 8-го тура против Агробизнеса, который сохранял призрачные шансы на плей-офф. Лишь на 90-й минуте матча харьковчане вырвали ничью (1:1) благодаря голу Мба и завершили чемпионат лишь с "бронзой". Металлисту 1925 придется играть матчи плей-офф против Левого Берега.

Серебряным призером неожиданно стал СК Полтава. В последнем матче сезона "спортклубовцы" на выезде обыграли Металлист со счетом 1:0. Победный гол забил Стрельцов. Этот результат обеспечил Полтаве серебряные медали и прямую путевку в УПЛ.

Четвертой завершила чемпионат Кудривка, которая до последнего претендовала на прямую путевку. Однако команда из Черниговщины уступила Эпицентру 1:2, который уже решил турнирные задачи. Кудривка сыграет в переходных матчах против Ворсклы.

Результаты матчей 8-го тура Первой лиги в чемпионской группе

Агробизнес – Металлист 1925 1:1

Буковина – ЮКСА 2:0

Эпицентр – Кудривка 2:1

Металлист – СК Полтава 0:1

Таким образом элитный дивизион напрямую пополнили Эпицентр и Полтава. А Металлист 1925 и Кудривка сыграют стыковые матчи с представителями УПЛ. Поединки состоятся 29 мая и 1 июня.

Турнирная таблица чемпионской группы / скриншот с сайта flashscore.ua

Матчи плей-офф за право играть в УПЛ

29 июня. Кудривка – Ворскла

29 июня. Левый Берег – Металлист 1925

1 июня. Ворскла – Кудривка

1 июня. Металлист 1925 – Левый Берег

Несколько слов о группе выбывания, где также соревновались восемь команд. Сохранили прописку в Первой лиге Виктория, Нива Тернополь, Прикарпатье, ФСК Мариуполь и Металлург Запорожье. В переходных матчах за право играть в Первой лиге сыграют Минай, который еще в прошлом сезоне выступал в УПЛ, и Подолье. Во Вторую лигу опустились Диназ и Кремень.

Турнирная таблица чемпионской группы / Скриншот с сайта flashscore.ua