Еще за тур до завершения чемпионата одесский Черноморец оформил понижение в классе. Вторая команда-неудачница определилась в поединке Ингулец – Ворскла, пишет 24 Канал.

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Ингулец – Ворскла 1:1

Голы: Малыш, 72 – Кулач, 34

В первом круге Ингулец нанес болезненное поражение Ворскле. Тогда подопечные Василия Кобина разгромили "полтавчан" со счетом 3:0.

В матче 30-го тура, который проходил в Александрии, первыми открыли счет гости. На 34-й минуте Владислав Кулач воспользовался пасом Дениса Ндукве после ошибки защитника Ингульца.

"Казаки" не собирались проигрывать важный матч. На 72-й минуте после розыгрыша углового первым на добивании был Станислав-Нури Малыш.

За девять минут до завершения основного времени подопечные Юрия Максимова вышли вперед. Однако арбитр отменил гол Кане.

В итоге матч завершился вничью – 1:1. Ингулец присоединился к Черноморцу и следующий сезон проведет в Первой лиге. Ворскла еще имеет шанс сохранить прописку в элите через стыковые матчи.

Оболонь – Левый Берег 1:0

Гол: Груша, 49

Удаление: Якимов, 83 (ЛБ)

Перед отчетным матчем "пивовары" еще не гарантировали себе место в УПЛ. Положение Левого Берега было еще более шатким – "аисты" могли вообще напрямую вылететь из элиты.

В киевском дерби победу одержала опытная Оболонь. Решающий гол на 49-й минуте забил Виталий Груша. Левый Берег доигрывал встречу вдесятером – за второе предупреждение удалили Андрея Якимива.

Благодаря этой победе Оболонь гарантированно не опустится ниже 12 места и следующий сезон встретит в элите. Левый Берег в матчах плей-офф встретится с третьей командой Первой лиги.

Турнирное положение нижней части таблицы УПЛ

Место Команда І В Н П Мячи О 13. Ворскла Полтава 30 6 9 15 24:38 27 14. Левый Берег Киев 30 7 5 18 18:39 26 15. Ингулец Петрово 30 5 9 16 21:47 24 16. Черноморец Одесса 30 6 4 19 20:45 22

Следующие матчи 30-го тура состоятся 24 и 25 мая. В воскресенье определится четвертая команда чемпионата, которая представит Украину в еврокубках.

Напомним, что золотые медали сезона-2024/25 выиграло киевское Динамо, "серебро" впервые в истории добыла Александрия, а Шахтер завершил чемпионат на непривычном третьем месте, довольствовавшись "бронзой".