Один из таких матчей состоится на Центральном стадионе в Житомире. Местное Полесье примет Кривбасс из Кривого Рога. Начало встречи – в 18:00, сообщает 24 Канал.

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Центральная битва тура

Обеим командам нужно побеждать, ведь коллективы продолжают бороться за 4-е место турнирной таблицы УПЛ-2024/2025. А это место в Лиге конференций на следующий сезон-2025/2026.

Сейчас житомиряне занимают эту позицию, набрав в 29-ти турах 47 баллов. У Кривбасса же 46 набранных очков и 6-я строчка. Между Полесьем и Кривбассом размещаются львовские Карпаты, у которых также 46 пунктов.

Что нужно Полесью, чтобы стать четвертым:

Поражение Карпат от Зари, но Полесью нельзя проиграть Кривбассу.

Ничья в матче Карпаты – Заря, но житомиряне при этом не имеют права проиграть сопернику.

Победа Карпат над Зарей и победа Полесья над Кривбассом.

Вариант для Кривбасса:

Обыграет Полесье, а при этом Карпаты потеряют баллы в матче против Зари.

При условии равенства баллов Карпаты обойдут Кривбасс благодаря преимуществу в личных матчах (3:0, 0:2).

Все сценарии для Карпат:

Победа над Зарей при условии, что Полесье потеряет очки в матче с Кривбассом (поражение житомирян или ничья)

Обратите внимание! В предыдущем туре житомиряне минимально переиграли в Киеве луганскую Зарю 1:0. Единственный и победный гол во встрече забил нападающий Батиста. Зато Кривбасс с таким же счетом одолел дома киевскую Оболонь благодаря голу Кузыка.

В первом круге УПЛ-2024/2025 команда Юрия Вернидуба одолела дома команду "волков" со счетом 3:1. Криворожане взяли реванш у Полесья за поражение в 1/8 финала Кубка Украины-2025 – 1:2.

Прогноз Favbet

Житомирское Полесье – фаворит центрального матча 30-го тура УПЛ. По линии Favbet на победу житомирян стоит коэффициент 2,06. Зато на победу Кривбасса отдают 4,10. Ничья в Житомире – 3,05.

Вероятно, что обе команды могут не забить. ОЗ: да – 2,25, нет – 1,59.

Тотал матчей больше 2,5 голов – 2,64.

У хозяев есть больше шансов на то, чтобы открыть счет во встрече – 1,77 против 2,76 на первый гол в поединке от гостей.

Не исключено, что Полесье и Кривбасс распишут мировую в одном из таймов – 1,61.