Один із таких матчів відбудеться на Центральному стадіоні у Житомирі. Місцеве Полісся прийме Кривбас із Кривого Рогу. Початок зустрічі – о 18:00, повідомляє 24 Канал.

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Центральна битва туру

Обидвом командам потрібно перемагати, адже колективи продовжують боротись за 4-те місце турнірної таблиці УПЛ-2024/2025. А це місце у Лізі конференцій на наступний сезон-2025/2026.

Наразі житомиряни посідають цю позицію, набравши у 29-ти турах 47 балів. У Кривбаса ж 46 набраних очок та 6-та сходинка. Поміж Поліссям і Кривбасом розміщаються львівські Карпати, у яких також 46 пунктів.

Що потрібно Поліссю, аби стати четвертим:

Поразка Карпат від Зорі, але Поліссю не можна програти Кривбасу.

Нічия у матчі Карпати – Зоря, але житомиряни при цьому не мають права програти супернику.

Перемога Карпат над Зорею та звитяга Полісся над Кривбасом.

Варіант для Кривбаса:

Обіграє Полісся, а при цьому Карпати втратять бали у матчі проти Зорі.

За умови рівності балів Карпати обійдуть Кривбас завдяки перевазі в особистих матчах (3:0, 0:2).

Усі сценарії для Карпат:

Перемога над Зорею за умови, що Полісся втратить очки у матчі із Кривбасом (поразка житомирян або нічия)

Зверніть увагу! У попередньому турі житомиряни мінімально переграли у Києві луганську Зорю 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив нападник Батіста. Натомість Кривбас із таким же рахунком здолав вдома київську Оболонь завдяки голу Кузика.

У першому колі УПЛ-2024/2025 команда Юрія Вернидуба здолала вдома зграю "вовків" з рахунком 3:1. Криворіжці взяли реванш у Полісся за поразку в 1/8 фіналу Кубка України-2025 – 1:2.

Прогноз Favbet

Житомирське Полісся – фаворит центрального матчу 30-го туру УПЛ. По лінії Favbet на звитягу житомирян стоїть коефіцієнт 2,06. Натомість на звитягу Кривбаса віддають 4,10. Нічия у Житомирі – 3,05.

Ймовірно, що обидві команди можуть не забити. ОЗ: так – 2,25, ні – 1,59.

Тотал матчів більше 2,5 голів – 2,64.

У господарів є більше шансів на те, аби відкрити рахунок у зустрічі – 1,77 проти 2,76 на перший гол у поєдинку від гостей.

Не виключено, що Полісся та Кривбас розпишуть мирову в одному із таймів – 1,61.