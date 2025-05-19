Чемпіонат України 2024-2025 наближається до свого завершення. В УПЛ залишилось зіграти всього один тур, а кілька питань цього сезону ще не розв'язані. 24 Канал розповідає про головні інтриги в останньому турі.
До теми Динамо відібрало титул у Шахтаря та інтрига за місце в єврокубках: підсумки 29 туру УПЛ
Без мотивації
Вже де-юре визначилась топ-трійка чемпіонату. Динамо оформило чемпіонство завдяки нічиїй в Одесі (1:1). Відрив від Олександрії складає три бали, але навіть за умови рівної кількості очок "аграрії" не зможуть випередити киян через гірші результати в очних матчах (0:0, 0:3).
При цьому Динамо намагатиметься завершити сезон без поразок. Для цього достатньо не програти у 30 турі немотивованому Колосу. Що ж стосується Олександрії, то вона достроково фінішувала другою, тоді як Шахтар – третім.
Втім у Лізі Європи виступлять саме "гірники", які виграли Кубок України. А підопічні Ротаня здобули квиток у Лігу конференцій. Також визначилась одна команда, яка понизиться в класі. Чорноморець вже не зможе піднятися вище 15 місця, тому наступний сезон одесити проведуть у Першій лізі.
Крім того, Рух, Зоря, Верес, Колос та ЛНЗ вже убезпечили себе від зони плей-оф, тому не матимуть турнірної мотивації в останньому турі. А ось інші сім команд ще залишаються у боротьбі за свої цілі.
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Ліга конференцій
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|4
|Полісся
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпати
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбас
|13
|7
|9
|33-25
|46
Матчі претендентів у 30 турі:
- Полісся – Кривбас
- Карпати – Зоря
Досі залишається невизначеною доля ще однієї путівки у єврокубки. Полісся, Карпати та Кривбас розіграють місце у кваліфікації Ліги конференцій. Житомирці на один бал випереджають команди зі Львова та Кривого Рогу.
Додає інтриги і той факт, що Полісся та Кривбас проводитимуть лобовий матч. Житомирці гарантовано отримають путівку в Лігу конференцій, якщо переможуть підопічних Вернидуба.
Нічия також може влаштувати Полісся, але тоді "вовкам" потрібна буде осічка від Карпат. Підопічні Лупашка гратимуть вдома проти немотивованої Зорі.
Хто вийде в Лігу конференцій за різних варіантів результатів:
|ПОЛІССЯ
|НІЧИЯ
|КРИВБАС
|КАРПАТИ
|Полісся
|Карпати
|Карпати
|НІЧИЯ
|Полісся
|Полісся
|Кривбас
|ЗОРЯ
|Полісся
|Полісся
|Кривбас
Що ж стосується "зелено-білих", то їх влаштує лише один варіант розвитку подій. Це власна перемога та втрата очок від Полісся. За рівної кількості балів із Кривбасом вище будуть "леви" завдяки кращим очним матчам.
Власне у самого Кривбаса шансів на Лігу конференцій ще менше. Підопічним Вернидуба треба самим перемагати в Житомирі та очікувати на осічку від Карпат.
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Виживання
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|12
|Оболонь
|7
|8
|14
|18-43
|29
|13
|Ворскла
|6
|8
|15
|23-37
|26
|14
|Лівий Берег
|7
|5
|17
|18-38
|26
|15
|Інгулець
|5
|8
|16
|20-46
|23
Матчі претендентів у 30 турі:
- Оболонь – Лівий Берег
- Інгулець – Ворскла
Правила змагання. Згідно з регламентом УПЛ, 15-16 місця напряму вилітають в Першу лігу, тоді як 13-14 команди гратимуть у плей-оф проти 3-4 команд з Першої ліги. Для повного гарантування місця в еліті треба фінішувати вище 13 місця.
Наразі вже 11 команд гарантували собі УПЛ на наступний сезон. Ще одне "щасливе" місце розіграють Оболонь та Лівий Берег в очній битві. "Броварі" випереджають конкурента на три бали та можуть грати на нічию.
Сам же Лівий Берег точно врятується за умови власної перемоги. Порівну з "лелеками" наразі йде Ворскла, проте у неї вже немає шансів уникнути як мінімум стиків.
Ба більше, Ворскла може ще і опинитися на 15 місці та напряму вилетіти в Першу лігу, якщо поступиться Інгульцю. Петрівцям в очній битві треба тільки перемога, тоді як полтавцям достатньо нічиєї.
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Цікаво, що може виникнути дві ситуації, коли у трьох команд буде порівну очок. Тоді будуть враховуватися виключно матчі всередині цього тріо. Саме тому Ворскла вже точно не підніметься вище 13 місця, а Лівий Берег не опуститься на 15-те.
Всі матчі між Оболонню, Ворсклою, Лівим Берегом та Інгульцем:
- 2 тур. Лівий Берег – Ворскла 0:3
- 3 тур. Ворскла – Оболонь 2:0
- 13 тур. Лівий Берег – Інгулець 0:0
- 15 тур. Лівий Берег – Оболонь 1:1
- 15 тур. Ворскла – Інгулець 0:3
- 17 тур. Ворскла – Лівий Берег 0:1
- 18 тур. Оболонь – Ворскла 1:0
- 28 тур. Інгулець – Лівий Берег 2:1
- 30 тур. Оболонь – Лівий Берег
- 30 тур. Інгулець – Ворскла
Всі варіанти підсумкової турнірної таблиці:
|ВОРСКЛА
|НІЧИЯ
|ІНГУЛЕЦЬ
|ОБОЛОНЬ
|12. Оболонь – 32
13. Ворскла – 29
14. Лівий Берег – 26
15. Інгулець – 23
|12. Оболонь – 32
13. Ворскла – 27
14. Лівий Берег – 26
15. Інгулець – 24
|12. Оболонь – 32
13. Інгулець – 26
14. Лівий Берег – 26
15. Ворскла – 26
|НІЧИЯ
|12. Оболонь – 30
13. Ворскла – 29
14. Лівий Берег – 27
15. Інгулець – 23
|12. Оболонь – 30
13. Ворскла – 27
14. Лівий Берег – 27
15. Інгулець – 24
|12. Оболонь – 30
13. Лівий Берег – 27
14. Інгулець – 26
15. Ворскла – 26
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|12. Лівий Берег – 29
13. Ворскла – 29
14. Оболонь – 29
15. Інгулець – 23
|12. Лівий Берег – 29
13. Оболонь – 29
14. Ворскла – 27
15. Інгулець – 24
|12. Лівий Берег – 29
13. Оболонь – 29
14. Інгулець – 26
15. Ворскла – 26
Нагадаємо, що 13 місце УПЛ гратиме у стикових матчах проти четвертої команди з Першої ліги. Натомість клуб з 14-ї позиції в УПЛ битиметься проти бронзового призера другого дивізіону.