Ще за тур до завершення чемпіонату одеський Чорноморець оформив пониження в класі. Друга команда-невдаха визначилася у поєдинку Інгулець – Ворскла, пише 24 Канал.

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Інгулець – Ворскла 1:1

Голи: Малиш, 72 – Кулач, 34

У першому колі Інгулець завдав болючої поразки Ворсклі. Тоді підопічні Василя Кобіна розгромили "полтавців" з рахунком 3:0.

У матчі 30-го туру, який проходив в Олександрії, першими відкрили рахунок гості. На 34-й хвилині Владислав Кулач скористався пасом Дениса Ндукве після помилки захисника Інгульця.

"Козаки" не збиралися програвати важливий матч. На 72-й хвилині після розіграшу кутового першим на добиванні був Станіслав-Нурі Малиш.

За дев'ять хвилин до завершення основного часу підопічні Юрія Максимова вийшли вперед. Однак арбітр скасував гол Кане.

У підсумку матч завершився внічию – 1:1. Інгулець приєднався до Чорноморця та наступний сезон проведе в Першій лізі. Ворскла ще має шанс зберегти прописку в еліті через стикові матчі.

Оболонь – Лівий Берег 1:0

Гол: Груша, 49

Вилучення: Якимів, 83 (ЛБ)

Перед звітним матчем "пивовари" ще не гарантували собі місце в УПЛ. Становище Лівого Берега було ще більш хитким – "лелеки" могли взагалі напряму вилетіти з еліти.

У київському дербі перемогу здобула досвідчена Оболонь. Вирішальний гол на 49-й хвилині забив Віталій Груша. Лівий Берег догравав зустріч вдесятьох – за другу попередження вилучили Андрія Якиміва.

Завдяки цій перемозі Оболонь гарантовано не опуститься нижче 12 місця та наступний сезон зустріне в еліті. Лівий Берег у матчах плей-оф зустрінеться з третьою командою Першої ліги.

Турнірне становище нижньої частини таблиці УПЛ

Місце Команда І В Н П М'ячі О 13. Ворскла Полтава 30 6 9 15 24:38 27 14. Лівий Берег Київ 30 7 5 18 18:39 26 15. Інгулець Петрове 30 5 9 16 21:47 24 16. Чорноморець Одеса 30 6 4 19 20:45 22

Наступні матчі 30-го туру відбудуться 24 та 25 травня. У неділю визначиться четверта команда чемпіонату, яка представить Україну в єврокубках.

Нагадаємо, що золоті медалі сезону-2024/25 виграло київське Динамо, "срібло" вперше в історії здобула Олександрія, а Шахтар завершив чемпіонат на незвичному третьому місці, задовольнившись "бронзою".