Ще за тур до завершення чемпіонату одеський Чорноморець оформив пониження в класі. Друга команда-невдаха визначилася у поєдинку Інгулець – Ворскла, пише 24 Канал.
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Інгулець – Ворскла 1:1
Голи: Малиш, 72 – Кулач, 34
У першому колі Інгулець завдав болючої поразки Ворсклі. Тоді підопічні Василя Кобіна розгромили "полтавців" з рахунком 3:0.
У матчі 30-го туру, який проходив в Олександрії, першими відкрили рахунок гості. На 34-й хвилині Владислав Кулач скористався пасом Дениса Ндукве після помилки захисника Інгульця.
"Козаки" не збиралися програвати важливий матч. На 72-й хвилині після розіграшу кутового першим на добиванні був Станіслав-Нурі Малиш.
За дев'ять хвилин до завершення основного часу підопічні Юрія Максимова вийшли вперед. Однак арбітр скасував гол Кане.
У підсумку матч завершився внічию – 1:1. Інгулець приєднався до Чорноморця та наступний сезон проведе в Першій лізі. Ворскла ще має шанс зберегти прописку в еліті через стикові матчі.
Оболонь – Лівий Берег 1:0
Гол: Груша, 49
Вилучення: Якимів, 83 (ЛБ)
Перед звітним матчем "пивовари" ще не гарантували собі місце в УПЛ. Становище Лівого Берега було ще більш хитким – "лелеки" могли взагалі напряму вилетіти з еліти.
У київському дербі перемогу здобула досвідчена Оболонь. Вирішальний гол на 49-й хвилині забив Віталій Груша. Лівий Берег догравав зустріч вдесятьох – за другу попередження вилучили Андрія Якиміва.
Завдяки цій перемозі Оболонь гарантовано не опуститься нижче 12 місця та наступний сезон зустріне в еліті. Лівий Берег у матчах плей-оф зустрінеться з третьою командою Першої ліги.
Турнірне становище нижньої частини таблиці УПЛ
|Місце
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М'ячі
|О
|13.
|Ворскла Полтава
|30
|6
|9
|15
|24:38
|27
|14.
|Лівий Берег Київ
|30
|7
|5
|18
|18:39
|26
|15.
|Інгулець Петрове
|30
|5
|9
|16
|21:47
|24
|16.
|Чорноморець Одеса
|30
|6
|4
|19
|20:45
|22
Наступні матчі 30-го туру відбудуться 24 та 25 травня. У неділю визначиться четверта команда чемпіонату, яка представить Україну в єврокубках.
Нагадаємо, що золоті медалі сезону-2024/25 виграло київське Динамо, "срібло" вперше в історії здобула Олександрія, а Шахтар завершив чемпіонат на незвичному третьому місці, задовольнившись "бронзою".