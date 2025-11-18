На грани исчезновения оказался клуб из пригорода Киева Лесное. Об этом в интервью Tribuna рассказал спортивный директор клуба Виктор Зелинский, сообщает 24 Канал.

Почему Лесное дисквалифицируют?

Уже в ближайшее время Лесное может потерять профессиональный статус. В минувшие выходные киевляне не явились на выездной матч Второй лиги против Вильхивцев, о чем проинформировал инстаграм закарпатцев.

Сообщается, что у клуба есть финансовые проблемы. Эта неявка уже является второй в текущем сезоне для клуба из Бучанского района Киевской области.

Согласно регламенту ПФЛ, за две неявки в течение одного сезона есть основания для исключения команды из соревнования и лишения ее профессионального статуса.

В прошлом месяце Лесное уже не появилось на матч против Ужгорода. Таким образом, команда близка к банкротству. Решение о ее дальнейшей судьбе будет принимать КДК УАФ.

Что известно о ФК Лесное?