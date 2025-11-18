На межі зникнення опинився клуб з передмістя Києва Лісне. Про це в інтерв'ю Tribuna розповів спортивний директор клубу Віктор Зелінський, повідомляє 24 Канал.

Чому Лісне дискваліфікують?

Вже найближчим часом Лісне може втратити професійний статус. Минулими вихідними кияни не з'явились на виїзний матч Другої ліги проти Вільхівців, про що проінформував інстаграм закарпатців.

Повідомляється, що у клуба є фінансові проблеми. Ця неявка вже є другою у поточному сезоні для клубу з Бучанського району Київщини.

Згідно з регламентом ПФЛ, за дві неявки протягом одного сезону є підстави для виключення команди зі змагання та позбавлення її професійного статусу.

Минулого місяця Лісне вже не з'явилось на матч проти Ужгорода. Таким чином, команда близька до банкрутства. Рішення щодо її подальшої долі прийматиме КДК УАФ.

Що відомо про ФК Лісне?