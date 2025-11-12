Проте співпрацю із Лісним хавбек вже припинив. Тепер же Рибалка прийняв ключове рішення в кар'єрі, про яке розповів в інтерв'ю Денису Бойку, повідомляє 24 Канал.

Що вирішив Рибалка?

Сергій заявив, що більше не планує виступати на професійному рівні. Гравець відчув, що прийшов час повісити бутси на цвях, тому нову команду він шукати не планує.

Професійно вже грати не буду. Я сам розумію, що вік вже такий підходить, що нема за що та навіщо все це робити далі. Тому професійно я вже завершив,

– каже Сергій.

Рибалка запевняє, що йти з футболу не планує. 35-річний уродженець Сумщини повідомив, що планує стати тренером та вже найближчим часом має оголосити про свою першу команду.

Нагадаємо, що Рибалка пограв за Арсенал Харків, Динамо, Слован, Сівасспор, Олександрію, ЛНЗ та Лісне. На клубному рівні футболіст відіграв 365 матчів, оформивши 46 голів та 33 асисти згідно з Transfermarkt.

Які досягнення у Сергія Рибалки?